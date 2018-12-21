Новогодний квартирник на НТВ. Звёзды, которые не пойдут на голубые огоньки

В эту новогоднюю ночь НТВ вернёт новый год туда, где принято его отмечать — домой, в квартиру! 31 декабря телеканал пригласит всех телезрителей включиться в новогодний «Квартирник НТВ у Маргулиса », на котором выступят «незваные», но очень желанные гости. Музыканты, которых не пригласили на голубые огоньки других каналов, устроят вечеринку, где не будет места попсе и гламуру.

предоставлено организатором

Дмитрий Харатьян, Артур Смольянинов, Иван Охлобыстин. Некоторые звёздные гости не только отправятся к Маргулису целыми семьями, но и выйдут на сцену вместе с домочадцами. В новогоднюю ночь с рок-звёздами споют популярные артисты Андрей Мерзликин

Конечно, все номера будут исполнены живьём. Телезрители увидят неожиданные дуэты, почувствуют атмосферу искренней дружбы и праздника, на котором собрались все свои.

предоставлено организатором

Легендарные музыканты и молодые львы рок-сцены в один голос признаются, что давно забили на традиционные новогодние огоньки, а в гости к Жене Маргулису пришли с радостью.

«Я честно скажу, что давно не смотрю телевизор, но тут обаяние ребят, которые горели этой идей, что люди могут посмотреть не только попсу, но и живую музыку, песню, посмотрят на живых людей, что-то вспомнят, что-то представят себе. Вообще, я считаю, что вот эти вот ребята, которые всё это снимают, они занимаются просвещением. Вы услышите песни, которые наполнены смыслом, потому что я чувствую, что людям очень хочется слова, душевную песню», — говорит Юрий Шевчук.

Программа новогоднего квартирника — это новые аранжировки любимых новогодних композиций, авторское прочтение рок-хитов и народных песен.

«Помимо домашнего тепла и уюта, обязательным атрибутом Нового года моего детства и отрочества было изнурительное сидение перед телеэкраном в надежде, что покажут АББУ или Boney’M. Атрибутом почти каждого Нового года были крики отчаяния, потому что эти звери в очередной раз так ничего и не показали. Поэтому сегодня я решил исполнить песню легендарной АББЫ «The day before you came». С Новым Годом!», — сказал Макс Покровский.

предоставлено организатором

Гости праздника соберутся в неожиданные дуэты. Например, Алёна Свиридова споёт с Пауком, группа «Би-2» исполнит песню вместе с нейромонахом Феофаном, Jukebox Trio выступят с оркестром волынщиков, и к ним присоединится легендарный Борис Гребенщиков

«Волынка хоть и боевой инструмент, использовать её нужно исключительно в мирных и праздничных целях. Ну и стаканы, если и метать, то только из новогодних побуждений. Нам было хорошо, и новогодняя ночь на «Квартирнике» — единственная, после которой на следующий день будет только лучше. «Всем БГ!», что бы это ни значило. Проявите фантазию! Ваши Битлы! (так называет нас дядя Женя — это не совсем правда, но нам приятно)», — рассказала группа Jukebox Trio.

Вместе с рок-звёздами на сцену выйдут и участники международного вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, «Ты супер!». Вместе с Сергеем Бобунцом и Алисой Кожикиной они превратят детскую песню в рок-балладу.

«Я первый раз была на съёмке, на которой забыла, что это съёмка. Семейная атмосфера, веселые зрители, артисты, ведущие — все это унесло меня в какой-то необъятный мир, в котором куча счастливых лиц, нисходящая с лица улыбка и волшебная новогодняя атмосфера. Надеюсь, что ещё ни один раз смогу отпраздновать с вами этот праздник, и исполнить детские песни в роковой манере!», — сказала Карина Исмаилова, финалистка первого сезона «Ты супер!».

Одним из самых многочисленных импровизированных коллективов на квартирнике станет команда под руководством Сергея Галанина, вместе с музыкантом на сцену выйдут Дмитрий Харатьян с сыном, Иван Охлобыстин с дочерью и Андрей Мерзликин с женой и тремя детьми. Они исполнят одну из самых любимых в стране композиций.

«Такого выступления у меня еще никогда не было. У нас был дебют с сыном. И вообще это новогодний «Квартирник», а значит, выступать на нём — особый почёт и уважуха. Здорово, когда можно вместе петь и радоваться этому», — сказал Дмитрий Харатьян.

С особым нетерпением на этом новогоднем квартирнике, как и во всех домах страны будут ждать Деда Мороза. Гостеприимная сцена станет финальной точкой «Путешествия Деда Мороза», которое телеканал НТВ устраивает третий год подряд. Проехав 22 города и тысячи километров, Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга поздравит телезрителей с Новым годом и продемонстрирует талант вокалиста.

«Для меня это стало уникальной возможностью прийти в настоящую семью музыкантов, которым удалось создать атмосферу праздника. Я рад, что смог принять участие в этом таинстве новогодней ночи!» — признался Всероссийский Дед Мороз.

И, конечно, сам Евгений Маргулис обязательно возьмёт в руки гитару, вместе с Андреем Державиным и Сергеем Чиграковым он исполнит одну из самых известных рок-баллад.

«Лично для меня Новый год — это самое главное событие! И это семейный праздник, на который приходят мои близкие друзья, мы всегда отрываемся по полной и у нас весьма лихо это получается! А раз по полной и лихо, и есть возможность показать, то почему бы нам этого не сделать? Наш «Квартирник» — это не корпоративный загул, а настоящая добрая гулянка в реальном времени! Смотрите и кайфуйте с нами! С Новым годом и относительно без свинского состояния!», — рассказал Евгений Маргулис.

Смотрите новогодний квартирник на НТВ в новогоднюю ночь 31 декабря.