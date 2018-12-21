Названо число нелегальных мигрантов в России

Около 2 млн мигрантов проживают в России нелегально, сообщила врио руководителя миграционного главка МВД Валентина Казакова.

«Если говорить о цифрах по незаконной миграции, которая сегодня присутствует, это порядка 2 млн иностранных граждан, но наши учеты, которые действуют в МВД, позволяют отслеживать незаконных мигрантов вплоть до субъекта, где они находятся», — пояснила Казакова, передает ТАСС.

Она добавила, что в случае, если иностранный гражданин нарушает срок пребывания в России в 90 суток без оформления разрешительных документов, то въезд для этого человека закрывается.

«В зависимости от того, сколько он находится здесь нелегально, количество лет по закрытию въезда также дифференцируется, то есть это от трех до 10 лет», — уточнила Казакова.