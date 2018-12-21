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Крымский музей обогатился артефактами от ФСБ 

Газета.Ru + ещё 3 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Отобранные у "черных копателей" и изъятые из незаконного оборота археологические ценности стали собственностью государства были переданы Центральный музей Тавриды (ЦМТ) при участии ФСБ.
Как сообщает ТАСС, коллекция в основном состоит из предметов времен Римской империи и оценивается специалистами в $2 млн В нее входят почти 200 предметов от эпохи бронзового века до поздней античности, в том числе золотая боспорская гривна и коллекция римского стекла.
Коллекция выставлялась в ЦМТ с прошлого года, а сейчас передана в собственность государства и на постоянное хранение в музей.
Часть коллекции ЦМТ — так называемое скифское золото — сейчас находится из-за судебного разбирательства с Украиной в Амстердаме.
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