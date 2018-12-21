Умер режиссер «Спокойной ночи, малыши!»

Художественный руководитель московского «Нового Арт Театра» и режиссер телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!» Дмитрий Калинин скончался. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе основанного им театра.

Калинин умер накануне в результате неназванной, но тяжелой болезни, с которой боролся на протяжении нескольких месяцев. Прощание с ним состоится 24 декабря в «Новом Арт Театре». Место похорон пока определено не было.

Дмитрий Калинин родился в 1966 году, в 1994-м основал детскую театральную студию «Я сам Артист» и театр, получивший то же название, в 1997-м срежиссировал серию программ «Спокойной ночи, малыши!».

Калинин ставил спектакли, в том числе по собственным пьесам, в таких театрах, как Театр на Юго-Западе, Театр имени Вахтангова, «Школа современной пьесы», а также в «Новом Арт Театре», который Калинин основал на базе студии «Я сам Артист» в 2006 году.