Доренко выложил в сеть «видео-ответ» Соловьеву

Запись появилась в профиле Доренко утром 21 декабря. На видео журналист делится с подписчиками информацией о том, что «хлопотливая тётенька» Владимир Соловьёв в эфире пообещал «приставать» к нему.

«Прочь, прочь, мерзкая карлица. Я боюсь тебя», — по-театральному отыгрывает Доренко.

Подписчики уже выдвинули версию, что послужило причиной столь оригинального заявления.

«Наезд связан с дискуссией о новых ракетах и сомнениями в их существовании, — пишет пользователь под ником Urugvai.

Конфликт между Доренко и Соловьёвым имеет богатую историю. Зачинщиком его считают главреда радиостанции «Говорит Москва», который нелестно отозвался о фильме Соловьёва о Путине, следом раскритиковал его книгу и назвал «графоманом». Телеведущий в ответ назвал оппонента «сумасшедшим» и уличил в зависти. Далее последовал обмен оскорблениями. «Хлопотливой тётенькой» Доренко назвал Соловьёва впервые летом этого года в своём Twitter. На что получил короткий, но ёмкий ответ: «Совсем головой поехал».