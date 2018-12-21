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Доренко выложил в сеть «видео-ответ» Соловьеву 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко выложил в своём Twitter видео, в котором назвал телеведущего Владимира Соловьёва «мерзкой карлицей», которая «обещала» к нему «приставать». Что это было, сейчас гадают подписчики журналиста.
Запись появилась в профиле Доренко утром 21 декабря. На видео журналист делится с подписчиками информацией о том, что «хлопотливая тётенька» Владимир Соловьёв в эфире пообещал «приставать» к нему.
«Прочь, прочь, мерзкая карлица. Я боюсь тебя», — по-театральному отыгрывает Доренко.
Подписчики уже выдвинули версию, что послужило причиной столь оригинального заявления.
«Наезд связан с дискуссией о новых ракетах и сомнениями в их существовании, — пишет пользователь под ником Urugvai.
Конфликт между Доренко и Соловьёвым имеет богатую историю. Зачинщиком его считают главреда радиостанции «Говорит Москва», который нелестно отозвался о фильме Соловьёва о Путине, следом раскритиковал его книгу и назвал «графоманом». Телеведущий в ответ назвал оппонента «сумасшедшим» и уличил в зависти. Далее последовал обмен оскорблениями. «Хлопотливой тётенькой» Доренко назвал Соловьёва впервые летом этого года в своём Twitter. На что получил короткий, но ёмкий ответ: «Совсем головой поехал».
Комментарии
Общество , Видео , Сергей Доренко , Владимир Соловьев , Радиостанция "Говорит Москва"
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