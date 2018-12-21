Осужденный за терроризм в Крыму Олег Сенцов, отбывающий наказание в исправительной колонии номер 8 в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) выписан из медицинской части. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в региональном управлении ФСИН.
"В соответствии с рекомендациями лечащего врача он [Сенцов] переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания", — сказали в ведомстве.
По данным управления, состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное. "Осужденный Сенцов может привлекаться к труду согласно ст. 103, ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", — добавили в ведомстве.
Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова, которого Украина считает своим гражданином, к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму.