Дед Мороз назвал способы исполнения желаний

Дед Мороз из Великого Устюга за неделю до Нового года пожелал всем людям на Земле мира, спокойствия и «добрых мечтаний». Также в интервью RT он рассказал, как сделать так, чтобы желание сбылось.

Не только россиянам, а всем людям на всей планете я желаю спокойствия и мира, счастья и здоровья, новых открытий и новых добрых мечтаний.

Дед Мороз.

Также он уверен в том, что каждый ребенок и взрослый в глубине души мечтают о том, чтобы их желания сбылись и, как утверждает Дед Мороз, все возможно.

Для того чтобы этого произошло, нужно следовать трем правилам: мечта должна быть доброй, в нее нужно искренне верить и приложить силы для ее осуществления.

«А уж тут и я своим волшебством помогу», — отметил он.

Добрый волшебник признался, что главным подарком для него будут улыбки на лицах людей, счастливое детство малышей и стабильность для взрослых. Также он ценит такие человеческие качества, как доброта, умения понимать и любить. Нужно делиться своим теплом с окружающими, и тогда самому человеку станет тепло на душе, считает маг.

Кроме того, Дед Мороз оставил свои пожелания мировым лидерам. По его словам, главам государств нужно помнить о том, что на них надеются и им доверяют многие люди.

Резиденция Деда Мороза находится в Вологодской области, в городе Великий Устюг. На адрес волшебника с 2001 года регулярно поступают письма из всех точек Земли. Так, за все это время Дед Мороз получил более трех миллионов посланий.