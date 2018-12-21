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Балерина с двумя головами испугала зрителей 

Рамблер 1 час назад
Балет увлекает многих, а балерины давно признаны эталоном красоты. Изящные красавицы, демонстрирующие сложные движения и замысловатые па, восхищают публику и заставляю её безотрывно следить за невесомыми красавицами, будто порхающими над сценой. Но эта балерина решила пойти дальше и по-настоящему удивить публику искусством. Она придумала танец, который не просто заинтриговал, а даже слегка напугал публику. На кадрах ролика видно, как танцовщица в нежном розовом костюме исполняла танец, а потом сделала трюк на подставке, перевернувшись вниз головой. При этом пачка опустилась, а под ней неожиданно оказалась бутафорская голова. Балерина продолжила исполнение, стоя вверх ногами, но выглядит это так, будто ноги стали руками. Безусловно, танец красавицы был необычным и хорошо поставленным и показал, что девушка действительно талантлива. Однако многие пользователи негативно отозвались об этой трансформации и рассказали, что были нешуточно напуганы, увидев вторую голову девушки. Кое-кому даже показалось, что муляж подмигивает, так что, похоже, танец произвёл на зрителей не совсем то впечатление, на которое рассчитывала девушка-балерина, придумавшая изумительный трюк.
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Общество , Видео , Шоу-бизнес
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