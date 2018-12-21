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Дед Мороз обратился к мировым лидерам с пожеланием 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дед Мороз в разговоре с RT заявил, что от президента любого государства зависит «очень многое», пожелав политикам в мире помнить о тех, кто им верит и доверяет мир и счастье.
«От президента любой страны зависит очень многое. И думаю, что самое важное, чтоб они всегда помнили о тех, кто им верит и доверяет мир и счастье не только в стране, но и в каждом городе, доме, семье», — сказал он.
Полная версия интервью — в материале RT.
Ранее Дед Мороз пожелал президенту Владимиру Путину уверенности в новом году.
Кроме того, сообщалось, что Санта-Клаус намерен вручить подарки президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину.
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