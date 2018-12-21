Дед Мороз обратился к мировым лидерам с пожеланием

Дед Мороз в разговоре с RT заявил, что от президента любого государства зависит «очень многое», пожелав политикам в мире помнить о тех, кто им верит и доверяет мир и счастье.

«От президента любой страны зависит очень многое. И думаю, что самое важное, чтоб они всегда помнили о тех, кто им верит и доверяет мир и счастье не только в стране, но и в каждом городе, доме, семье», — сказал он.

Ранее Дед Мороз пожелал президенту Владимиру Путину уверенности в новом году.