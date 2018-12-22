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Смертельно больной пенсионер устроил распродажу билетов на свои похороны 

Lenta.ru + ещё 4 8 минут назад
Фото: ITV Wales
В Великобритании смертельно больной мужчина начал продажу билетов на собственные похороны. Об этом сообщает издание Metro.
Кит Касс (Keith Cass) из Кардиффа, Уэльс, страдает последней стадией рака. 72-летний мужчина работает в собственном благотворительном фонде, помогающим больным с раком простаты. Касс подумал, что его смерть может принести проекту пользу, потому решил продавать билеты на собственные похороны, а выручку от этого перевести на счет фонда.
В продаже доступны золотые, серебряные и бронзовые билеты за 100, 50 и 25 фунтов стерлингов соответственно (приблизительно 8,6 тысячи рублей, 4,3 тысячи рублей и 2,1 тысячи рублей). Обладатели золотых билетов смогут перекусить на похоронах лобстером и попить шампанского, гостям серебряной категории подадут сэндвичи с креветками и вино, а пришедших по бронзовым билетам ждет пиво и чипсы. Всего будет продано 500 билетов.
Гости разных категорий будут находиться в разных комнатах, для них Касс запишет три обращения. Также мужчина планирует пригласить комика и музыкальную группу. Он надеется выручить полмиллиона фунтов стерлингов.
Касс основал фонд «Красные носки» 12 лет назад, когда ему диагностировали рак простаты. Такое название валлиец выбрал, потому что в день, когда он узнал о болезни, на нем были носки именно этого цвета. Все это время он вел просветительскую деятельность и помог тысячам мужчин. За эти заслуги Касс был удостоен Ордена Британской империи.
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