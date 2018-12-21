Как не подложить свинью на Новый год

По восточному гороскопу свинья — символ будущего, 2019 года. Однако, как говорят эксперты по этикету, когда вопрос касается подарка в виде "хрюши", следует несколько раз подумать. "Ничего плохого в том, чтобы дарить символ года, нет, — говорит педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева , — Но только в том случае, если это не оскорбит чувства других людей".

По ее мнению, надо определиться, во что ты веришь. А то сейчас все через одного православные и в то же время с восточным гороскопом знакомы. "Граждане, либо трусы наденьте, либо крест снимите", — иронически заявила она. Эксперт подчеркнула, что Россия многоконфессиональная страна, важно понимать, какие подарки уместны, передает РИА Новости

Другого мнения придерживается Элеонора Басманова, коллега Николаевой. Она считает, что далеко не все столь серьезно относятся к забавным символам года. "Это, скорее, молодежное увлечение, хотя и среди взрослых тоже встречается. Я лично, как человек и специалист, отношусь к этому крайне скептически", — говорит она.

Басманова считает, что фигурки, которые мы дарим на Новый год, совершенно бесполезные вещи. Они не находят своего практического применения в течение года, и, как правило, с ними все с ними безболезненно расстаются. "Мало кто захочет получить свинью в подарок, хотя это и символ года", — уверена она.

Эксперты отметили, что лучший подарок — тот, что сделан своими руками. Однако и тут надо быть мастером своего дела. Иначе, по мнению Басмановой, вы рискуете обклеивать рамку ракушками трясущимися руками и заляпаете все клеем. "Это будет характеризовать не очень хорошо того, кто дарит", — считает она.

По словам эксперта, не стоит дарить и банальные вещи — галстуки, колготки, шампуни, все, что возвращает нас к быту. Ведь нам предстоит замечательный праздник — Новый год, когда принято восхищать и удивлять своими подарками, уверена Басманова.