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Два десятка телеканалов будут бесплатными по всей России 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
Бесплатную трансляцию обязательных общедоступных телеканалов для граждан, которые проживают в районах, не охваченных цифровым эфирным наземным вещанием, обяжут обеспечить российских операторов спутникового вещания. Соответствующий закон Совет Федерации планирует обсудить 21 декабря.
Приобретение спутниковых комплектов для социально незащищённых граждан будет компенсироваться за счёт регионов.
По словам одного из авторов документа, члена Комитета Госдумы по информационной политике Евгения Ревенко, речь в данном случае идёт о реализации конституционных прав россиян на получение информации, так как в ноябре было объявлено о поэтапном отключении наземного аналогового вещания обязательных общедоступных теле— и радиоканалов на всей территории России.
«Все мы переходим на цифровое телевизионное вещание, — сказал депутат. — При этом, по оценке Правительства, порядка 1,5 процента населения России гарантированно не сможет получать наземный сигнал цифрового телевизионного вещания. И, если не принять этот закон, порядка миллиона россиян, живущих в удалённых и труднодоступных населённых пунктах, не смогут смотреть 20 общедоступных телеканалов и слушать 3 радиоканала».
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Общество , Евгений Ревенко , Госдума , Совет Федерации
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