Москалькова пообещала изучить доклад ОБСЕ по Чечне

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что изучит доклад ОБСЕ о нарушении прав человека в Чечне.

Ранее ОБСЕ опубликовала доклад, в котором утверждается, что подтвердились сообщения об очень серьезных нарушениях прав человека в Чечне, в частности представителей сексуальных меньшинств. В документе говорится, что в республике якобы проводятся незаконные аресты, пытки и внесудебные наказания. В нем также отмечается ситуация с правозащитником Оюбом Титиевым, которого арестовали, по мнению докладчиков ОБСЕ, по сфабрикованным обвинениям.

"Я пока не изучала этот доклад, ничего не могу сказать. Я сейчас попрошу, чтобы мне прислали этот доклад, буду изучать", — сказала РИА Новости Москалькова.

В Кремле видели доклад ОБСЕ о нарушениях прав человека в Чечне, его еще предстоит проанализировать, заявил журналистам ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, мы видели эти сообщения. Вы знаете, что принимается много решений, с которыми мы не можем соглашаться, и со многими решениями мы не соглашаемся. Весь доклад еще предстоит проанализировать", — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что в докладе ОБСЕ по Чечне нет ни одной объективной строчки, что документ направлен против России, его содержание необъективно, а авторы не изучали ситуацию в республике.