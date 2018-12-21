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Москалькова пообещала изучить доклад ОБСЕ по Чечне 

Р-Спорт + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что изучит доклад ОБСЕ о нарушении прав человека в Чечне.
Ранее ОБСЕ опубликовала доклад, в котором утверждается, что подтвердились сообщения об очень серьезных нарушениях прав человека в Чечне, в частности представителей сексуальных меньшинств. В документе говорится, что в республике якобы проводятся незаконные аресты, пытки и внесудебные наказания. В нем также отмечается ситуация с правозащитником Оюбом Титиевым, которого арестовали, по мнению докладчиков ОБСЕ, по сфабрикованным обвинениям.
"Я пока не изучала этот доклад, ничего не могу сказать. Я сейчас попрошу, чтобы мне прислали этот доклад, буду изучать", — сказала РИА Новости Москалькова.
В Кремле видели доклад ОБСЕ о нарушениях прав человека в Чечне, его еще предстоит проанализировать, заявил журналистам ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, мы видели эти сообщения. Вы знаете, что принимается много решений, с которыми мы не можем соглашаться, и со многими решениями мы не соглашаемся. Весь доклад еще предстоит проанализировать", — сказал Песков.
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что в докладе ОБСЕ по Чечне нет ни одной объективной строчки, что документ направлен против России, его содержание необъективно, а авторы не изучали ситуацию в республике.
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