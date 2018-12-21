РЖД удлиннит полки плацкартных вагонов

Заместитель генерального директора « Федеральной пассажирской компании » (ФПК, дочерняя структура РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Марина Жегулина заявила, что полки в новых плацкартных вагонах могут стать длиннее. Об этом сообщило РИА «Новости».

Выступая на Транспортном лектории на Рижском вокзале, она рассказала, что рассматривается несколько вариантов новых вагонов. В том числе, с увеличенной длиной полки.

О том, что полки в обновленном плацкарте будут на 20-25 миллиметров шире и 30-35 миллиметров длиннее, в ноябре сообщал начальник технико-технологической службы «Вагонреммаша» (разработчик концепта) Иван Харин.