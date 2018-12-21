Заместитель генерального директора «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя структура РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Марина Жегулина заявила, что полки в новых плацкартных вагонах могут стать длиннее. Об этом сообщило РИА «Новости».
Выступая на Транспортном лектории на Рижском вокзале, она рассказала, что рассматривается несколько вариантов новых вагонов. В том числе, с увеличенной длиной полки.
О том, что полки в обновленном плацкарте будут на 20-25 миллиметров шире и 30-35 миллиметров длиннее, в ноябре сообщал начальник технико-технологической службы «Вагонреммаша» (разработчик концепта) Иван Харин.
В начале декабря директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов сообщал, что новый плацкартный вагон будет запущен в опытную эксплуатацию к концу 2018 года. Это поможет выявить недостатки новой модели и после доработок обновленная плацкарта поступит в серийный выпуск.