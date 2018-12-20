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Путин помиловал пятерых осужденных 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании пяти осужденных россиян. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
От дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы указами освобождены Виктор Свободин, Александр Артюх, Олег Тараненко и Борис Небреев. Татьяна Стокласко освобождена от наказания в виде лишения свободы, ее судимость снята. Согласно документам, решения приняты исходя из принципов гуманности. Указы вступают в силу через десять дней со дня опубликования.
В 2018 году это первые указы президента о помиловании. В прошлом году Путин своими указами помиловал четырех заключенных.
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Общество , Политика , Владимир Путин
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