Путин помиловал пятерых осужденных

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании пяти осужденных россиян. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

От дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы указами освобождены Виктор Свободин, Александр Артюх, Олег Тараненко и Борис Небреев. Татьяна Стокласко освобождена от наказания в виде лишения свободы, ее судимость снята. Согласно документам, решения приняты исходя из принципов гуманности. Указы вступают в силу через десять дней со дня опубликования.

В 2018 году это первые указы президента о помиловании. В прошлом году Путин своими указами помиловал четырех заключенных.