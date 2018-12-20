Путин пообещал когда-нибудь жениться, «как порядочный человек»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о перспективах повторного брака. Он заметил, что, будучи порядочным человеком, «должен будет когда-то жениться». С 2013 года российский лидер состоит в разводе, о своей личной жизни он не распространялся ни до, ни после расторжения брака.

Президент России Владимир Путин на прошедшей в четверг большой пресс-конференции поговорил с корреспондентом издания Life о личной жизни. В ответ на вопрос журналиста о том, когда и на ком он женится, российский лидер поинтересовался, женат ли он сам. Получив утвердительный ответ, Владимир Путин сказал:

«Сам женат и мне того же хочет. Но, как порядочный человек, я должен буду когда-то жениться».

Владимиру Путину нечасто задают подобные вопросы, однако интерес журналиста продиктован, скорее всего, тем, что президент России — мировой лидер, у которого нет первой леди. Владимир и Людмила Путины состоят в разводе с 2013 года.

Президент России и его первая супруга объявили о разводе 6 июня 2013 года. Тогда они дали два коротких интервью после посещения спектакля «Эсмеральда» в Государственном Кремлевском дворце корреспонденту канала «Россия 24». Отвечая на вопрос, почему пару давно не видели вместе, Владимир Путин сказал, что они с женой практически не видятся.

«Вся моя деятельность, вся работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть люди, которые совершенно с этим не совместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту 8 лет, уже 9 даже. Так что… В общем, это общее решение».

«Я не люблю публичность, и перелеты для меня сложны. Мы очень любим детей, ими гордимся, видимся постоянно», — добавила Людмила Путина и подтвердила, что решение о разводе было обоюдным.

Президент России сообщил журналисту, что «брак завершен», а его супруга назвала происходящее цивилизованным разводом.

«Мы навсегда останемся очень близкими людьми. Я благодарна Владимиру Владимировичу, что он меня поддерживает», — призналась Людмила Путина.

На следующий день новость о предстоящем разводе Владимира Путина прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков

«Совершенно нетрудно даже неопытным взглядом посмотреть на рабочий график Путина, и вы поймете, что его жизнь никоим образом не связана с какими-то семейными отношениями, — сказал он в интервью радиостанции «Эхо Москвы». — Она связана только с той ответственностью, которую он несет как глава государства».

Дмитрий Пеской рассказал РИА «Новости» , что президент и его супруга уже некоторое время не живут вместе и попросил относиться с уважением к личной жизни российского президента.

«Все, что касается личной жизни Владимира Путина, касается только его, и он никогда не делал это достоянием общественности, — заявил он. — Это его принцип, он заслужил это право, и давайте относиться к этому с уважением».

Владимир и Людмила Путины прожили в браке 30 лет — они поженились 28 июля 1983 года. В браке родились две дочери, Мария и Екатерина.

С будущей женой Владимир Путин познакомился в Ленинграде на концерте Аркадия Райкина . «Когда-то, когда я уже работал в первом подразделении в Питере, мне позвонил приятель и сказал, что приглашает меня в театр на Аркадия Райкина. У него есть билеты, девушки будут. Сходили. Девушки действительно были», — говорится в автобиографической книге «От первого лица, разговор с Владимиром Путиным».

Брак был заключен в 1983 году в Ленинграде во Дворце бракосочетания на улице Петра Лаврова.

В качестве российской первой леди Людмила Путина преимущественно держалась в тени, однако занималась общественной работой.

В частности — старалась привлечь внимание к проблеме детской преступности, посещая колонии для несовершеннолетних.

«Часто ведь дети нарушают законы под давлением внешних обстоятельств, даже не задумываясь о последствиях своих поступков, — объясняла она свой интерес к судьбе малолетних преступников в интервью «Комсомольской правде». — Уже потом, в колонии, став взрослее и по годам, и по мировосприятию — а я в этом лично смогла убедиться, — многие (если не сказать — все) хотят вернуться к нормальной жизни и забыть тот кошмар, с которым они столкнулись в своей «прежней» жизни».

После развода личную жизнь Людмилы Путиной официально никто не комментирует. Когда в январе 2016-го в прессе появились материалы о возможном замужестве бывшей жены президента, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил журналистам:

«Людмила Александровна является экс-супругой, вы знаете, что Владимир Владимирович и Людмила Александровна в разводе, и, соответственно, в данном случае я не имею полномочий что-либо говорить о Людмиле Александровне, о ее личной жизни».

О перспективах повторного брака для российского лидера Песков тогда же сказал: