Эксперты оценили региональную повестку пресс-конференции Путина

Большое число региональных вопросов на большой пресс-конференции президента Владимира Путина в четверг было ожидаемо, эта повестка была основной, поскольку региональные власти иногда не решают локальные вопросы, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Все понимали, что социальная и региональная часть там будут основными, потому что даже в процентном соотношении представителей регионов, которые зарегистрировались, в разы больше, чем представителей международной части. Плюс ко всему, есть свой формат", — заявил РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Как и предполагалось, пока что есть несколько выступлений от традиционных международных регионов. Это прежде всего Япония, были представители Ближнего Востока (Сирии, Афганистана), США. Основная часть — это социально-экономическая часть", — сказал он.

Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов считает, что доминирование региональной повестки связано с тем, что местные власти не решают локальные вопросы без импульса со стороны главы государства.

"Очень многие институты, к сожалению, не решают те самые местечковые локальные вопросы, о которых идет речь на пресс-конференции. Вся территория России и та совокупность интересов территориальных, локальных, которые есть, они не могут быть реализованы местными властями или какими-то федеральными ведомствами без соответствующего импульса со стороны президента", — сказал он РИА Новости.

"Именно поэтому мы наблюдаем этот феномен. Путину не раз задавали вопрос о том, как он относится к ручному управлению, и он честно говорил, что это вещь, с которой приходится считаться, потому что у нас такая система. Он сам это понимает, и не зря он говорит, что он проконтролирует", — считает Слатинов.