Судья Анна Селиверстова отказался брать отвод по требованию адвокатов правозащитника Льва Пономарева, которого из-за неразберихи не привезли на заседание, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.
В ходе заседания адвокат Тимур Идалов связался по громкой связи со спецприемником №1, и сотрудники конвоя рассказали, что "запрос в принципе не поступал на его доставку". Соответствующее ходатайство ранее подавал сам 77-летний правозащитник.
Защита уточнила эту информацию в Тверском суде, который отправлял Пономарева под арест на 25 суток за нарушение порядка проведения митинга. Там адвокатам сказали, что ответственность за доставку Пономарева взял на себя Мосгорсуд.
В связи с этим защита потребовала от судьи взять отвод в связи "с личной заинтересованностью" и сделать перерыв в заседании на два часа, пока их клиента не привезут в суд.
В конце октября главу общероссийского движения "За права человека" Пономарева задержали у центрального здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела "Нового величия". Полиция составила на него административный протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения митинга, акции".
В итоге, Тверской суд назначил Пономареву 25 суток административного ареста, а впоследствии Мосгорсуд сократил этот срок до 16 суток.
На сегодняшнем заседании Мосгорсуд оценивает, законно ли Пономарева не отпустили на прощание с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой, скончавшейся 8 декабря на 92-м году жизни.