Судья по делу Льва Пономарева отказалась брать отвод

В ходе заседания адвокат Тимур Идалов связался по громкой связи со спецприемником №1, и сотрудники конвоя рассказали, что "запрос в принципе не поступал на его доставку". Соответствующее ходатайство ранее подавал сам 77-летний правозащитник.

Защита уточнила эту информацию в Тверском суде, который отправлял Пономарева под арест на 25 суток за нарушение порядка проведения митинга. Там адвокатам сказали, что ответственность за доставку Пономарева взял на себя Мосгорсуд.

В связи с этим защита потребовала от судьи взять отвод в связи "с личной заинтересованностью" и сделать перерыв в заседании на два часа, пока их клиента не привезут в суд.

В конце октября главу общероссийского движения "За права человека" Пономарева задержали у центрального здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела "Нового величия". Полиция составила на него административный протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения митинга, акции".

В итоге, Тверской суд назначил Пономареву 25 суток административного ареста, а впоследствии Мосгорсуд сократил этот срок до 16 суток.