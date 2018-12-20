Симоньян дала наставление девочке перед интервью с Путиным

В начале декабря Путин посетил форум добровольцев России и осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами этих ребят. Любой участник форума может выбрать конверт и исполнить одну мечту.

Волонтеры предложили и президенту выбрать конверт. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить. Среди них было пожелание девочки, которая мечтает быть журналистом. Президент пообещал организовать для нее визит на телеканал RT, чтобы она смогла взять интервью у интересного собеседника.

"Каждый день совершать подвиг"

Симоньян пообещала исполнить желание тяжелобольной девочки и провела с Региной несколько встреч. Она рассказала, что должен знать и уметь журналист, дала девочке профессиональные советы и поделилась своим опытом работы.

Во время одной из встреч журналистка спросила Регину, у кого она хотела бы взять интервью. Девочка ответила, что мечтает задать несколько вопросов президенту.

"Раньше было сложнее. Как говорил мой первый редактор, чтобы где-то зацепиться, тебе нужно каждый день совершать подвиги. Вот и нужно было каждый день совершать подвиг, чтобы как-то кто-то тебя заметил и взял на работу в какое-то уже серьезное СМИ", — рассказала Симоньян Регине на одной из встреч, видеозапись которой предоставил телеканал.

Главред отметила, что сегодня есть очень много других возможностей, в том числе для человека из провинции, "без денег, без возможностей, без связей". Симоньян также вспомнила начало своей телевизионной карьеры, когда ее взяли стажером в местную телекомпанию после сюжета о ней как о молодом авторе сборника стихов.

Она рассказала, что съемочная группа, приехавшая тогда к ней, спросила, о чем она мечтает — и Симоньян ответила, что мечтает у них работать. "Через несколько месяцев я уже была корреспондентом, еще через несколько месяцев уже была шеф-редактором. И так все пошло-поехало", — поделилась с девочкой Симоньян.

"Без характера — никуда"

В свою очередь Регина рассказала, что сама никогда не решилась бы рассказать о своем желании стать журналистом и попроситься на RT — это сделала ее мама. По мнению девочки, главные качества, которыми должен обладать журналист, это "сила воли и мужество, обязательная целеустремлённость и пробивной характер".

"Потому что без характера — никуда. Потому что если журналист вдруг скажет: "я хочу спать" или "отпустите меня к семье", то это будет уже не журналист, а мямля", — считает Регина.

Она также отметила, что раньше "имела дело с журналистами", но все они относились к ней как к ребенку. "А Маргарита отнеслась ко мне очень серьезно, просила формулировать. Относилась как к взрослому семнадцатилетнему человеку уже", — добавила Регина.