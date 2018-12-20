Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в справедливости принятого судом решения об аресте руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева.
"В отношении Пономарева принято решение судом за призывы к несанкционированным акциям. Я не хочу подвергать сомнениям решение судебных инстанций. Не ставлю под сомнение справедливость принятого решения", — сказал он в четверг на ежегодной большой пресс-конференции.
Журналист "Новой газеты" Илья Азар спросил президента, как он относится к аресту пожилого правозащитника.
5 декабря Тверской суд Москвы признал Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения акции и назначил 25 суток ареста за призывы к участию в несогласованной акции "За наших и ваших детей" у здания ФСБ на Лубянке. 7 декабря Мосгорсуд снизил срок ареста до 16 суток. Многие правозащитники выразили возмущение такой мерой наказания, 17 декабря тема ареста Пономарева была поднята на встрече членов СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства сообщил, что поручит генеральному прокурору Юрию Чайке проверить дело Пономарева, но при этом заявил, что не видит в нем "политической подоплеки".
Тверской суд также не разрешил Пономареву присутствовать на прощании с правозащитницей Людмилой Алексеевой.