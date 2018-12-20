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Пенсионер перепутал номера в лотерее и сорвал куш 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Maryland Lottery
Житель штата Мэриленд впервые за 20 лет сыграл в лотерею с непривычными номерами и сорвал куш. Об этом сообщает информационный портал UPI.
Мужчина играл в одну и ту же лотерею много лет, используя числа 2-4-7-12-31. Однако, когда 70-летний американец последний раз заполнял билет, он случайно вписал 11 вместо 12. Эта ошибка принесла ему 50015 долларов (3,4 миллиона рублей). Американец признался, что числа 2 и 7 связаны с его датой рождения, 4 — с годовщиной свадьбы, а происхождение чисел 12 и 31 он не помнит.
Американец приобрел билет в продуктовом магазине неподалеку от дома.
«Я спускаюсь сюда за кофе каждый день с тех пор, как вышел на пенсию», — рассказал он.
Вместе с женой они решили потратить часть суммы на ремонт, а оставшиеся деньги распределить между тремя внуками.
В октябре сообщалось об американце, который случайно приобрел билеты не той лотереи, которой хотел, и выиграл более 700 тысяч долларов. Как только мужчина узнал о сумме куша, он заехал в магазин и поблагодарил продавца.
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