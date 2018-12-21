Минздрав отверг обвинения в оставлении девочки без лекарств

Саратовский Минздрав принимает все меры по обеспечению лекарствами 12-летней девочки с пороком сердца и высокой лёгочной гипертензией, заявил начальник пресс-службы министерства Александр Колоколов.

«Общая стоимость лекарственных препаратов, которые девочка уже получила, составляет около 2 миллионов рублей», — сказал он в беседе с РИА Новости, отметив, что для ребёнка закупают «дорогостоящие препараты стоимостью в полмиллиона рублей».

Таким образом он ответил на требование сенатора от региона Людмилы Боковой обеспечить несовершеннолетнюю всеми лекарствами. Ранее в саратовском штабе ОНФ заявили, что деньги на препараты для подростка собирает петербургский благотворительный фонд «Наташа».