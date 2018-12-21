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Минздрав отверг обвинения в оставлении девочки без лекарств 

News.ru + ещё 1 56 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Саратовский Минздрав принимает все меры по обеспечению лекарствами 12-летней девочки с пороком сердца и высокой лёгочной гипертензией, заявил начальник пресс-службы министерства Александр Колоколов.
«Общая стоимость лекарственных препаратов, которые девочка уже получила, составляет около 2 миллионов рублей», — сказал он в беседе с РИА Новости, отметив, что для ребёнка закупают «дорогостоящие препараты стоимостью в полмиллиона рублей».
Таким образом он ответил на требование сенатора от региона Людмилы Боковой обеспечить несовершеннолетнюю всеми лекарствами. Ранее в саратовском штабе ОНФ заявили, что деньги на препараты для подростка собирает петербургский благотворительный фонд «Наташа».
Как сообщал News.ru ранее, трёхлетний мальчик из Черемхово, помочь которому просили президента Владимира Путина во время пресс-конференции, находится в реанимации. По данным министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко, ребёнок нетранспортабелен.
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Комментарии
Общество , Владимир Путин , Минздрав РФ , РИА Новости
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