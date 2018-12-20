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Россия отказалась возвращать трофейные ценности Германии 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Минкультуры России заявили, что о возврате ценностей, вывезенных из Германии в 1945 году, «речи быть не может». Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее немецкое посольство в Москве призвало Россию вернуть культурные ценности, вывезенные из Германии после Второй мировой войны. Дипломаты заявили, что Германия в ответ готова вернуть российское наследие, находящееся на ее территории.
Глава департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов заявил, что обсуждаться могут только межправительственные соглашения и договоренности об обмене.
Он добавил, что Россия сама разыскивает похищенные культурные ценности на американских и европейских аукционах. Музеи страны приобретают эти экспонаты на собственные или бюджетные деньги.
По данным «Известий», в немецком бюро уполномоченного по вопросам культуры заявили, что культурные и исторические объекты, представляющие большое значение для нации, «не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери».
В бюро подчеркнули, что в 2017 году из Германии в Россию добровольно вернули некоторые российские предметы искусства. По данным «Известий», речь в основном идет о картинах, вывезенных в 1944 году из Гатчинского дворца.
Газета называет самыми известными немецкими ценностями, находящимися в России, троянскую коллекцию находок Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад.
«Известия» отмечают, что Германия называет предметы искусства трофейными, а в России их считают «перемещенными».
Комментарии1
Общество , Владислав Кононов , Минкультуры , газета "Известия" , Германия , Москва
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