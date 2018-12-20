«Бред какой-то!»: Гусман прокомментировал инцидент с нападением его водителя на Бунтмана

«Вот вы позвонили, мне стало смешно. Вы все опираетесь на мнение госпожи Скрябиной (супруги заместителя главного редактора радиостанции «Эха Москвы» — прим.), а вы спросите господина Бунтмана, может он все перепутал вместе с ней, я вас уверяю — он вам скажет, что он перепутал», — отметил Гусман.

Напомним, ранее стало известно о том, что Лидия Скрябина опубликовала в Facebook пост, в котором рассказала о якобы вооруженном нападении на заместителя Алексея Венедиктова . По её словам, инцидент произошёл после празднования дня рождения главреда «Эха Москвы». Пара, покинув праздник, ожидала такси на улице. По словам Скрябиной, Бунтман случайно задел бампер припаркованного рядом внедорожника, который оказался машиной Гусмана. Оттуда вскочил мужчина, грубо отпихнул Скрябину, схватил за воротник заместителя главного редактора «Эха Москвы» и приставил к его голове предмет, похожий на пистолет, отмечает Ura.ru.

Радиостанция «Говорит Москва» связалась с водителем Алексеем, который также рассказал об инциденте. Мужчина подчеркнул, что именно он стал жертвой нападения. Кроме того, он не подтвердил тот факт, что в его руках находился пистолет.

Как пишет «Вечерняя Москва», при этом сам Михаил Гусман сообщил, что присутствовал на празднике. Он предположил, что находящимся в состоянии алкогольного опьянения Сергею Бунтману и Лидии Скрябиной показалось, что на них напали.