Пока вы спали: США ушли из Сирии из страха 

США ушли из Сирии из страха
Военные США покидают Сирию, потому что властям страны не до нее, сообщает «Взгляд». По мнению автора публикации, американский президент Дональд Трампа именно вчера объявил об отданном приказе вывести войска из Арабской республики, так как испугался падения влияния США на всем Ближнем Востоке. Отношения турков с американцами испортились из-за курдов, которых в Сирии поддерживали последние. Вывод войск мог бы это исправить.
Путин подведет итоги года
Президент России Владимир Путин даст свою 14-ю большую пресс-конференцию уже сегодня, напоминают «Известия». Мероприятие стартует в 12:00 по московскому времени в Центре международной торговли в Москве. Трансляцию будут вести четыре телеканала (Первый, «Россия», «Россия 24» и «Общественное телевидение России») и три радиостанции («Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России»). Судя по сеткам телеканалов, они рассчитывают, что общение главы государства с журналистами продлится три часа, хотя рекорд 2008 года — четыре часа 40 минут. На нынешнюю пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов — 1,7 тысячи.
США могут помочь рублю
Цена нефти, разговоры о санкциях и риторика Федрезерва США о своей денежно-кредитной политике будут влиять на курс рубля в ближайшее время, рассказали «Российской газете« эксперты. По мнению Владимира Помыткина из СМП-банка, стоимость нефти в краткосрочной перспективе будет весьма изменчивой в связи с оттоком капиталов из рисковых активов — инвесторы пессимистично настроены относительно роста мировой экономики и снижения фондовых индексов США. Негативно на курс рубля, по словам Помыткина, будет влиять и возобновление разговоров об ужесточении антироссийских санкций, а положительно — стартующий налоговый период. В свою очередь, Константин Кочергин из банка «Восточный» отметил, что на стоимости российской валюты скажется и риторика ФРС о денежно-кредитной политике на будущий год — она определит вектор интересов инвесторов на глобальном рынке на среднесрочную перспективу.
Украину ждет дефолт через полтора года
Украина может объявить о дефолте в течение полутора-двух лет, заявил «Газете.ru» аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов. Ранее Нацбанк Украины отчитался о том, что в 2019-2020 годах стране предстоит выплатить 17 миллиардов долларов по внешним долгам, для чего придется брать новые — на внутреннем рынке и путем размещения еврооблигаций. По словам Антонова, дефолтный суверенный рейтинг Украины и замедление темпов роста ее экономики приведут к тому, что займы страна получит под большой процент. Поэтому дефолт даже будет выгоден Украине, но не ее президенту Петру Порошенко, которому предстоят перевыборы. После них, считает Антонов, дефолт может быть объявлен в течение одного-полутора лет.
Что изменится с уходом Мутко
После ухода Виталия Мутко с поста главы Российского футбольного союза работа РФС перестанет строиться на харизме одного человека, заявил «Известиям» вице-президент организации Сергей Анохин. По словам других, анонимных, экспертов, дело в том, что такого же «яркого» спортивного управленца будет очень трудно найти. Исполняющим обязанности президента союза был назначен глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин, однако в выборах, которые назначены на 22 февраля, он участвовать не намерен. Не планируют этого и ранее считавшиеся кандидатами на этот пост Сергей Анохин и генеральный директор и секретарь РФС Александр Алаев. Другой потенциальный претендент, председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, пока комментариев не дает.