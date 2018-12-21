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Еще одна страна отвернулась от Константинополя 

Рамблер + ещё 17 2 часа назад
Фото: ТАСС
Белорусская православная церковь (БПЦ) назвала новую украинскую церковь раскольнической и разорвала евхаристическое общение с Константинополем, говорится в заявлении общего собрания Минской епархии.
БПЦ объявила о полной поддержке Украинской православной церкви Московского патриархата и ее главы Онуфрия, а с новообразованной Православной Церковью Украины (ПЦУ) допустила лишь неофициальные контакты. Православным верующим из Белоруссии запрещено молиться в храмах ПЦУ.
Принятие закона об УПЦ закончилось массовой дракой депутатов
Возможную автокефалию для Украины БПЦ назвала «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви».
Собрание выразило благодарность Святейшему Патриарху Кириллу за твердость в стоянии за чистоту церковных канонов и неустанные труды в деле сохранения единства Церкви и братскую поддержку Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, епископату и всей полноте Украинской Православной Церкви.
Комментарии121
Общество , Патриарх Кирилл , РПЦ
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