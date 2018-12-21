Еще одна страна отвернулась от Константинополя

Белорусская православная церковь (БПЦ) назвала новую украинскую церковь раскольнической и разорвала евхаристическое общение с Константинополем, говорится в заявлении общего собрания Минской епархии.

БПЦ объявила о полной поддержке Украинской православной церкви Московского патриархата и ее главы Онуфрия, а с новообразованной Православной Церковью Украины (ПЦУ) допустила лишь неофициальные контакты. Православным верующим из Белоруссии запрещено молиться в храмах ПЦУ.

Возможную автокефалию для Украины БПЦ назвала «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви».