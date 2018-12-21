Еще одна страна отвернулась от Константинополя 

Белорусская православная церковь (БПЦ) назвала новую украинскую церковь раскольнической и разорвала евхаристическое общение с Константинополем, говорится в заявлении общего собрания Минской епархии.
БПЦ объявила о полной поддержке Украинской православной церкви Московского патриархата и ее главы Онуфрия, а с новообразованной Православной Церковью Украины (ПЦУ) допустила лишь неофициальные контакты. Православным верующим из Белоруссии запрещено молиться в храмах ПЦУ.
Возможную автокефалию для Украины БПЦ назвала «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви».
Собрание выразило благодарность Святейшему Патриарху Кириллу за твердость в стоянии за чистоту церковных канонов и неустанные труды в деле сохранения единства Церкви и братскую поддержку Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, епископату и всей полноте Украинской Православной Церкви.