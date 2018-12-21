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Белоруссская церковь отвернулась от Константинополя и украинских раскольников 

Lenta.ru + ещё 17 21 минуту назад
Фото: ТАСС
Белорусская православная церковь (БПЦ) отказалась признать новую украинскую церковь и разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Заявление общего собрания Минской епархии опубликовано на официальном сайте БПЦ.
БПЦ назвала новую украинскую церковь и ее главу Епифания раскольниками и допускает только неофициальные контакты с новообразованной Православной Церковью Украины (ПЦУ).
Возможную автокефалию для Украины БПЦ назвала «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви». Также собрание Минской епархии объявило о полной поддержке признанной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и ее главы Онуфрия.
Принятие закона об УПЦ закончилось массовой дракой депутатов
Ранее белорусским верующим запретили молиться в храмах ПЦУ.
Белорусская православная церковь является подразделением Русской православной церкви на территории Белоруссии и имеет статус экзархата.
15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем. Собор принял решение о создании поместной церкви на Украине и принял предложенный Константинополем устав, однако позже митрополит Епифаний заявил о независимости своей структуры от Константинополя.
В ПЦУ вошли преимущественно представители Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), а также два митрополита УПЦ МП. Возглавил структуру митрополит Епифаний (Сергей Думенко) из УПЦ КП. В РПЦ назвали прошедший собор канонически ничтожным.
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Комментарии
Общество , Петр Порошенко , РПЦ
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