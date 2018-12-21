Белоруссская церковь отвернулась от Константинополя и украинских раскольников

Белорусская православная церковь (БПЦ) отказалась признать новую украинскую церковь и разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Заявление общего собрания Минской епархии опубликовано на официальном сайте БПЦ.

БПЦ назвала новую украинскую церковь и ее главу Епифания раскольниками и допускает только неофициальные контакты с новообразованной Православной Церковью Украины (ПЦУ).

Возможную автокефалию для Украины БПЦ назвала «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви». Также собрание Минской епархии объявило о полной поддержке признанной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и ее главы Онуфрия.

Ранее белорусским верующим запретили молиться в храмах ПЦУ.

Белорусская православная церковь является подразделением Русской православной церкви на территории Белоруссии и имеет статус экзархата.

15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем. Собор принял решение о создании поместной церкви на Украине и принял предложенный Константинополем устав, однако позже митрополит Епифаний заявил о независимости своей структуры от Константинополя.

В ПЦУ вошли преимущественно представители Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), а также два митрополита УПЦ МП. Возглавил структуру митрополит Епифаний (Сергей Думенко) из УПЦ КП. В РПЦ назвали прошедший собор канонически ничтожным.