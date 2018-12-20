Главная тюрьма Москвы хранит кровавые тайны. Ее решили закрыть навсегда

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России приняла решение закрыть «Бутырку» — крупнейшую следственную тюрьму Москвы , одну из самых старых и самых известных в стране. За ее более чем двухвековую историю там успели побывать борцы с царизмом, большевизмом и жертвы сталинских репрессий. В башне, где когда-то томился предводитель крестьянского бунта Емельян Пугачев, устраивали массовые расстрелы врагов народа, а в лихие 90-е там пировали криминальные авторитеты. Главная тюрьма Москвы пережила две империи и, кажется, видела все. Историю легендарной «Бутырки» вспомнила «Лента.ру»

Казематы «золотого века»

СИЗО «Бутырка» находится почти в самом центре Москвы — на Новослободской улице. Это крупнейший изолятор столицы: в нем может содержаться до 3 500 арестантов. Построенная больше двух веков назад, «Бутырка» по праву считается одной из старейших и самых известных тюрем России.

История Бутырской тюрьмы началась еще во времена правления Екатерины II. Изначально на ее месте находились казармы гусарского полка с деревянным острогом, которые со временем решили перестроить в тюремный замок. Планировку здания доверили знаменитому архитектору Матвею Казакову — именно по его решению и выросли четыре знаменитые башни: Пугачевская (до 1775 года — Южная), Полицейская, Северная и Часовая. Позже в центре, между ними, возвели Покровский храм. Уже в 1775 году тюремный порог переступил первый «постоялец» — смутьян и предводитель крестьянского бунта Емельян Пугачев, который полгода до казни провел закованным в башне, ныне носящей его имя.

С 1868 года Бутырский замок превратился в центральную пересыльную тюрьму, через которую ежегодно проходило около 30 тысяч человек. Участь арестантов в те дни была незавидной. Быт их скорее напоминал средневековый: не было ни водоснабжения, ни канализации, постельным бельем толком никого не обеспечивали — в лучшем случае арестанты спали на нарах, устланных соломой. Тюремные застенки стали местом постоянных пыток, где узников истязали, а за всякую провинность заковывали в кандалы. Впрочем, несмотря на крайне суровые условия, в «Бутырке» случались и казусы: так, в 1873 году в тюремном замке была поймана группа фальшивомонетчиков.

Histrf.ru /// Емельян Пугачев

Ближе к концу XVIII века тюрьма оказалась переполнена политическими арестантами: там их держали до этапирования на место ссылки. Поэтому прямо на территории «Бутырки» был организован Сергиево-Елисаветинский приют для жен и детей, желающих отправиться в Сибирь вслед за близкими. Там же работали различные цеха и мастерские. В 1882 году для противников царского режима в «Бутырке» появились новые корпуса. И хотя камеры по-прежнему были пропитаны затхлой сыростью, условия содержания стали свободнее: узникам даже разрешили покупать в камеры самовары для нагрева воды и свободно общаться с товарищами в пределах тюремных стен, что было невиданным послаблением для тех лет.

«Орудия пыток вывезены из гитлеровской Германии»

После политических событий 1905 года началась новая часть истории Бутырской тюрьмы. Камеры оказались до отказа забиты борцами с царизмом, а порядок содержания был ужесточен настолько, что тюрьма превратилась в настоящий ад. Арестантов избивали ежедневно, а недовольных сразу отправляли в карцеры. В застенках «Бутырки» в начале XX века побывал целый ряд «статусных» узников — от матросов мятежного крейсера «Очаков» до поэта Владимира Маяковского. В 1908 году на потеху измученным арестантам в Бутырской тюрьме поставил эксперимент легендарный иллюзионист Гарри Гудини: закованный в кандалы, он сумел за 28 минут освободиться из специального транспортного ящика, в котором узников этапировали в Сибирь.

Пришедшие к власти в ходе Октябрьской революции 1917 года большевики первым делом освободили из «Бутырки» политзаключенных и стали использовать ее как следственную тюрьму — по сути, СИЗО. Годы правления Сталина стали, пожалуй, самым темным временем в истории «Бутырки»: она оказалась страшно переполнена. Вместо 3,5 тысячи арестантов в ней одновременно содержалось около 20 тысяч узников, большую часть которых расстреляли по окончании следствия.

По некоторым данным, смертные приговоры приводились в исполнение прямо в Пугачевской башне. Там работали лишь палачи, прокурор, врач и начальник тюрьмы, а потому все, что творилось в башне, оставалось тайной. Ходили слухи, что осужденного запускали в узкий коридор, и, предварительно измерив рост, стреляли ему в затылок… После казни арестанта его семья удостаивалась лишь короткой весточки о том, что их близкого уже нет в живых.

В 30-40 годы XX века в камерах Бутырской тюрьмы, рассчитанных на 25-30 человек, могли содержаться до 170 арестантов. Журналистка Евгения Гинзбург в книге «Крутой маршрут» достаточно подробно описывает свою жизнь в «Бутырке» того времени:

«Под ночные допросы в "Бутырке" было отведено целое крыло какого-то этажа, вероятно, оборудованного по последнему слову палаческой техники. По крайней мере, Клара, побывавшая в гестапо, уверяла, что орудия пыток безусловно вывезены из гитлеровской Германии».

Московский «шоушенк»

О том, что творилось в застенках Бутырской тюрьмы с начала 50-х по конец 80-х годов, известно мало. Кровавое наследие сталинской эпохи постепенно сошло на нет, но мрачный имидж этого места никуда не делся. Среди арестантов даже возникло поверье: тот, кто сбежит из «Бутырки», туда обязательно вернется. По крайней мере, так было в советские годы. Зато в лихих 90-х из главной тюрьмы Москвы узники стали бежать один за одним.

Существует даже городская легенда о подземных тоннелях под «Бутыркой», по которым в 1993-м двое беглецов выбрались на волю в районе станции метро «Савеловская», — впрочем, официального подтверждения она так и не получила. Зато три года спустя, в 1996 году, двое бутырских арестантов действительно сумели сбежать: они отогнули решетку в прогулочном дворике и через крышу по веревке спустились на улицу. Спустя несколько лет из «Бутырки» исчезли три особо опасных преступника: они прорыли ложками растрескавшийся от времени цементный пол и ушли через коллектор. Вскоре еще один арестант повторил их «подвиг»: он выбрался из камеры, выдавив прутья на окне.

V-v-mayakovsky.ru /// Одиночная камера №103 в Бутырской тюрьме, в которой содержался Владимир Маяковский в 1909-1910 годах

Впрочем, всех беглецов в конце концов действительно поймали и вернули обратно — за одним исключением. Единственным, кто удачно сбежал из СИЗО в 2010 году, стал 26-летний чемпион Белоруссии по паркуру Виталий Островский, отбывавший наказание за серию краж. По словам очевидцев, он оттолкнул охранника и каким-то чудом перемахнул через стену высотой под пять метров с колючей проволокой. Поймали его лишь два года спустя — в Финляндии.

В истории «Бутырки» вообще хватает ярких эпизодов. Так, в мае 1994 года вор в законе Сергей Липчанский по кличке Сибиряк прямо за решеткой организовал сходку криминальных авторитетов, которая прославилась как «бутырский банкет». Заплатив нескольким охранникам по 10 тысяч долларов, Сибиряк провел в свою камеру около 30 человек. Правда, воровская «вечеринка» закончилась плачевно: и ее участников, и продажных тюремщиков скрутили оперативники РУБОП.

2 августа 1996 года в «Бутырке» был приведен в исполнение последний на данный момент смертный приговор в России: там был расстрелян маньяк Сергей Головкин по кличке Фишер, на счету которого 13 доказанных убийств. В том же 1996 году было принято решение о прекращении содержания в следственной тюрьме женщин — за исключением психиатрического отделения тюремной больницы.

Тюремный полигон

Несмотря на то что в XXI веке по-настоящему страшные времена в истории «Бутырки» остались в прошлом, условия содержания арестантов там все равно оставляют желать лучшего. В 2008 году публиковать в интернете свои тюремные дневники под названием «Бутырка-блог» начал арестованный предприниматель Алексей Козлов в соавторстве с женой —журналисткой Ольгой Романовой (ныне основатель движения «Русь сидящая»).

«То, что в камере очень холодно, не производит ни на кого никакого впечатления. Не возникает и вопросов, где мы храним продукты, которые нам передают родственники. Никто не спрашивает, как мы сушим вещи, а также как умудряемся открывать окно, на котором нет ни одной ручки», — писал Козлов об условиях содержания в СИЗО.

В беседе с «Лентой.ру» правозащитник Владимир Осечкин рассказывает, что построенная в царские времена «Бутырка», несмотря на историческую ценность, уже давно абсолютно непригодна для содержания арестантов.

— В изоляторе не соблюдаются элементарные санитарные нормы для обеспечения нормального уровня жизни заключенных — от этого не спасет ни один косметический ремонт, — говорит он. — В большинстве камер нет горячей воды, нормального отопления, отхожее место, особенно в больших камерах, одно на 10-40 арестантов. Многие люди там серьезно заболевают.

Впрочем, несмотря на столь ужасные условия, тюремщики, по словам Осечкина, опробовали в «Бутырке» не одно ноу-хау в своих интересах. В частности, именно главный СИЗО Москвы стал тем местом, где впервые начали использовать заглушки и новейшие электронные системы по блокировке мобильной связи арестантов.

Падение бутырского замка

16 декабря замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко рассказал, что Бутырский СИЗО (как и СИЗО №3 «Пресня») решено закрыть. Причем раньше во ФСИН планировали закрыть лишь «Пресню» — но мэрия Москвы вышла с предложением закрыть еще и «Бутырку» вместе с «Матросской тишиной» (судьба этого СИЗО еще не решена).

Вместо трех изоляторов чиновники за счет города предложили построить один новый — на пять тысяч заключенных. Точное место под будущий СИЗО пока не определено. По словам Максименко, во ФСИН рассматривают два направления — на Калужском шоссе в Новой Москве и участок на Дмитровском шоссе. Желание тюремщиков построить новый изолятор как можно дальше от центра столицы вполне понятно: «Бутырка» расположена в непосредственной близости от жилых домов, и жители Бутырского района нередко пишут жалобы в разные инстанции на крики, шум сирен, вой собак и неприятные запахи.

Впрочем, говоря о возведении нового изолятора в Москве, стоит помнить о печальном опыте строительства СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге, которое сопровождалось многочисленными коррупционными скандалами. А после запуска новейшего петербургского изолятора оказалось, что условия содержания в нем арестантов далеки от идеала.

— Ни для кого не секрет, что изолятор «Кресты-2» плохо функционирует, — говорит Владимир Осечкин. — Многие камеры не были готовы к переезду заключенных, поэтому от заключенных регулярно поступают жалобы. Думаю, это связано с тем, что в России нет опыта управления большими тюремными комплексами, где содержится несколько тысяч заключенных.

Худшее впереди

Желание построить «преемника» Бутырского СИЗО в Новой Москве хоть и объяснимо логически, но вряд ли пойдет на пользу арестантам. Сегодня их доставка из изоляторов к судам в столице занимает много часов из-за пробок — и если СИЗО построят в Троицком или Новомосковском округе, это время увеличится многократно.

— Арестанты будут проводить массу времени в дороге, сидя в автозаках — рассадниках туберкулеза, — объясняет собеседник «Ленты.ру». — В одних и тех же машинах без кондиционера перевозят и здоровых, и больных заключенных, что многократно повышает риск заражения.

Во ФСИН, судя по всему, эти перспективы понимают — и уже сейчас активно обсуждают возможность постоянного ведения видеоконференций на судебных заседаниях, благодаря которым арестанты смогут принимать в них участие, несмотря на любые форс-мажоры. Впрочем, правозащитники боятся, что это будет отнюдь не равноценно полноценному присутствию на процессах — и просто лишит подсудимых возможности защищать себя на должном уровне.

Между тем историческому зданию «Бутырки», которое вскоре лишится арестантов, кажется, уже нашли новое применение. 17 декабря председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил переоборудовать здания московских СИЗО… в музеи и арт-кластеры. «Можно много чего интересного сделать, чем те учреждения, которые в них уже находятся. Можно и в музеи преобразовать с экскурсиями, как те же заводы и фабрики сейчас преобразуются», — заявил он.