Сделан новый прогноз на новогоднюю ночь

Метеорологи пообещали, что в новогоднюю ночь в столичном регионе установится комфортная погода, сообщает «Российская Газета». По предварительным прогнозам, будет идти небольшой снег, температура на столбике термометра не опустится ниже минус 10 градусов.
"Погода будет на "ура"! Такая мягкая еврозима", — заявил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптиков, погода на новогодних каникулах также порадует жителей центрального региона страны. 2 января продолжится оттепель, однако 3-его числа вернутся небольшие морозы — днём до минус 6 градусов. На следующий день может быть холоднее — до минус 12. С 5-го числа снова потепление, которое сохранится до конца праздников. Температура будет колебаться в пределах от нуля до минус трёх. Возможен снег.
Евгений Тишковец уверяет, что в ближайшие дни в Москве усилятся снегопады из-за активности атлантических циклонов. Осадки примут «обложной характер». Как следствие ухудшится видимость и осложнится дорожная обстановка. Зато, говорят синоптики, ослабнут морозы.