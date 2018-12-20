Сделан новый прогноз на новогоднюю ночь

Синоптики сделали новый прогноз на новогоднюю ночь

Метеорологи пообещали, что в новогоднюю ночь в столичном регионе установится комфортная погода, сообщает « Российская Газета ». По предварительным прогнозам, будет идти небольшой снег, температура на столбике термометра не опустится ниже минус 10 градусов.

"Погода будет на "ура"! Такая мягкая еврозима", — заявил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптиков, погода на новогодних каникулах также порадует жителей центрального региона страны. 2 января продолжится оттепель, однако 3-его числа вернутся небольшие морозы — днём до минус 6 градусов. На следующий день может быть холоднее — до минус 12. С 5-го числа снова потепление, которое сохранится до конца праздников. Температура будет колебаться в пределах от нуля до минус трёх. Возможен снег.

Евгений Тишковец уверяет, что в ближайшие дни в Москве усилятся снегопады из-за активности атлантических циклонов. Осадки примут «обложной характер». Как следствие ухудшится видимость и осложнится дорожная обстановка. Зато, говорят синоптики, ослабнут морозы.