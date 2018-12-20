Челябинский облсуд отменил приговор матери, напоившей водкой младенца

Уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области , которая до смерти напоила своего пятимесячного ребенка водкой, было прекращено по решению суда в связи с примирением сторон — женщины и ее супруга, признанного потерпевшим. Однако прокуратура добилась пересмотра отмены приговора. Теперь дело матери, обвиняемой в убийстве, рассмотрит другой состав суда.

Прокуратура Челябинской области добилась отмены постановления суда о прекращении уголовного преследования матери, до смерти напоившей пятимесячного ребенка водкой, сообщили 20 декабря в надзорном ведомстве.

40-летняя жительница Челябинской области в период с марта по май 2017 года поила своего пятимесячного сына из детской бутылочки водкой, чтобы ребенок был спокойным и быстро засыпал. В результате младенец скоропостижно скончался от отравления.

Но через некоторое время Красноармейский суд решил освободить обвиняемую от уголовной ответственности в связи с примирением сторон. Потерпевшим по данному делу был признан ее супруг.

Прокуратура была категорически несогласна с этим решением и обжаловала его в президиуме Челябинского областного суда. Прокуроры обратили внимание на допущенные существенные нарушения при вынесении этого постановления. «Эти нарушения исказили саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Президиум удовлетворил кассационное представление, и теперь уголовное дело рассмотрят в другом составе того же суда.

Обвиняемая проходит по статьям о причинении смерти по неосторожности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, уточнили в прокуратуре. Максимальное наказание за преступление первой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, за преступления второй — до трех.

Подобная трагедия в Челябинской области уже не первая. В конце декабря прошлого года в Коркино умерла трехнедельная девочка. На момент смерти ребенку было всего три недели. Спустя пару недель после того, как они с мамой выписались из больницы, у младенца пропал аппетит, нарушился сон, она часто плакала. В горбольнице №1 ее поместили в реанимацию, но, несмотря на усилия врачей, через несколько дней, 19 декабря, девочка скончалась. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

«По результатам судебно-медицинского исследования в крови трупа ребенка обнаружен этиловый спирт в концентрации 2%. Возбуждение уголовного дела нами признано законным», — сообщил прокурор Коркино Евгений Тараненко.

Характеристику семьи Тараненко озвучивать не стал. Он объяснил, что в силу малого возраста ребенка даже судмедэксперты не могут сразу определенно назвать причину смерти: произошло ли это по вине родителей, медиков или в силу каких-то патологий.

Родители, в свою очередь, заверили, что у них дома нет спиртного. А врачи настаивают на том, что уже давно не используют этиловый спирт как антисептик.

Еще один страшный случай в этом регионе произошел в мае прошлого года. Трехмесячный ребенок проснулся ночью, и мать пыталась его уложить. После долгих безуспешных попыток она напоила его водкой — мальчик уснул. Через несколько часов, когда ребенок проснулся снова, она повторила «действенный» метод.

В результате ребенок скончался от острого отравления этиловым спиртом. Как показала экспертиза, в организм ребенка поступило примерно 33,86 мл чистого этилового спирта. Это вызвало расстройство жизненно важных функций организма.

Женщине предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности и в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенном с жестоким обращением.

В ходе следствия выяснилось, что до этого случая обвиняемая как минимум дважды использовала этот метод для усыпления ребенка. Женщина полностью признала вину и попросила рассмотреть ее дело в особом порядке, когда не исследуются доказательства и назначается не более двух третей от наказания.

В конце декабря 2017 года дело 39-летней матери передали на рассмотрение в суд Красноармейского района села Русская Теча. У женщины остались двое детей — девятилетняя дочь и трехлетний сын от другого отца. Погибший ребенок был от нового сожителя, который в момент смерти ребенка находился на заработках.

В апреле того же года от алкогольного отравления скончался младенец из Иркутской области.

«По версии следствия, подозреваемая, желая успокоить плачущего четырехмесячного ребенка, добавила водку в детскую бутылочку с водой и напоила мальчика. В результате алкогольного отравления младенец скончался», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении 26-летней женщины также возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности. У иркутянки есть еще два маленьких ребенка, но родительских прав на них у нее нет. Помимо того, женщина состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киренского района Иркутской области.

Еще одна трагедия произошла в ноябре 2016 года. Жертвой стал младенец из Кемеровской области.

Как выяснило следствие, обвиняемая — его мать — выпила около двух литров пива, а затем покормила ребенка грудным молоком и уложила спать.

«Утром мать обнаружила, что сын не подает признаков жизни, вызвала скорую помощь. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть младенца», — указано в сообщении регионального Следкома.

Судмедэксперты установили, что причиной смерти стало отравление алкоголем. Уголовное дело в отношении женщины также возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. В конце января 2017 года дело 26-летней жительницы Прокопьевска передали в суд.

Следователи уточнили, что погибший ребенок также был третьим в семье, которую по ходатайству следователей после случившегося поставили на профилактический учет.