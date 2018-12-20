Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девушка предложила незнакомцам трогать их за деньги и разбогатела 

Lenta.ru 1 час назад
Жительница американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, рассказала о своей необычной работе — она профессионально занимается объятиями людей и зарабатывает на этом 55,5 тысячи долларов (3,7 миллиона рублей) в год. Об этом сообщает The Daily Mail.
24-летняя Сесилия Баэз (Cecelia Baez) находит своих клиентов в сети. В неделю она тратит на работу около 15 часов. За часовой сеанс объятий она получает около 80 долларов (почти 5,4 тысячи рублей). Помимо прикосновений, она иногда разговаривает с незнакомцами о трудностях в их жизни.
Девушка работает в команде профессиональных «обнимальщиков». Компания, предоставляющая подобные услуги, имеет в штате 400 сотрудников, которые проходят обучение.
«Единственный минус моей работы — невозможность обниматься еще больше. Мне нравится вдохновлять людей на поступки и толкать их на изменения в жизни. Это меняет и меня — я воспринимаю сеансы как путь к исцелению всех его участников», — рассказала Баэз.
Семья девушки полностью поддерживает ее занятие. Сама она считает свою работу мечтой.
В июле популярность приобрела австралийка Изабелла Дельтор, которая променяла работу тюремной надзирательницы на карьеру порнозвезды. Женщина поняла, что ее сексуальность мешает ее прежней работе и решила начать на ней зарабатывать.
Последние новости
Украину пригрозили лишить безвиза Отравители Скрипалей Чепига и Мишкин попали под санкции США Раскрыты детали гибели воевавшего за ЛНР россиянина в украинской тюрьме
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию пытаются втянуть в войну46
Турция хотела «слить» США российские С-400114
Россия ответила на угрозы США в Черном море176
Москву завалит снегом
Украинцы захватили Европу10
Видео
01:49
Скандал в полиции: двое насиловали, третий смотрел
Статьи Происшествия
02:18
Изнасилование на четверых: дознавательницу держала подруга
Криминал Происшествия
02:34
«Отравители Скрипалей» попали под санкции США
США В мире
00:58
В Крыму нашли «террориста» с 12 кг тротила
Происшествия
00:51
Водитель маршрутки избавился от пассажирки с инсультом
Происшествия Автоспорт
03:22
Грузинский певец оправдался за Путина
В мире Статьи
00:32
МИД раскрыл цель преследования Бутиной
Политика Статьи
02:48
Киев отказался от перемирия в Донбассе
Украина В мире
00:57
Убийство мужчины в продуктовом попало на видео
Криминал Происшествия
02:02
Главу хлебзавода «Черкизово» задержали
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение