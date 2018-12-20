Прокуратура оспорила правила внешнего вида в школе Бердска

Новосибирская прокуратура оспорила правовой акт «Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся», утвержденный директором школы № 9 Бердска в декабре 2014 года. По данным ведомства, некоторые пункты документа противоречат Конституции и ущемляют права учеников. Об этом сообщил сайт прокуратуры Новосибирской области.

В ноябре прокуратура Бердска организовала проверку после жалобы местной жительницы, что ее 12-летнюю дочь выгнали из школы за голубой цвет волос.

«Этот факт в ходе проверки не подтвердился», — сообщили в надзорном ведомстве.

Известно, что шестиклассницу за внешний вид отчитали администратор и школьный психолог. В школе объяснили такое отношение к внешнему виду учеников внутренним уставом учебного заведения.

Согласно школьному уставу, учащихся могут не допустить на занятия без школьной формы, а также, если внешний вид волос не соответствует прописанным пунктам в документе.

«Устанавливая такое ограничение, школа вышла за пределы компетенции, определенной законодательством об образовании», — сообщили в областной прокуратуре.

Таким образом ведомство оспорило правила школы № 9 в Бердске.