Министерство здравоохранения России заявило, что снижение младенческой смертности по итогам 10 месяцев 2018 года достигло исторического минимума.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«По данным за 10 месяцев 2018 года, младенческая смертность в России достигла исторического минимума в 5,0 на 1000 рождений. При этом необходимо отметить, что динамика данного показателя в различных регионах на протяжении всей истории носила различный характер», — указывается в сообщении.
Уточняется, что соответствующее заявление является ответом на распространённую ранее информацию Счётной палаты (СП) России.
Как указывает ТАСС, ранее аудиторы СП на основе анализа показателей качества исполнения территориальных программ, таких как снижение уровня смертности населения в трудоспособном возрасте, снижение материнской и младенческой смертности, повышение уровня удовлетворённости населения медицинской помощью и других, пришли к выводу, что ни один регион не достиг их всех.
По данным агентства, пресс-служба ведомства отметила, что по итогам аудита в 19 регионах в 2017 году был зафиксирован рост младенческой смертности относительно 2016 года.
В Минздраве в свою очередь пояснили, что в 2017 году младенческая смертность повысилась в 23 субъектах, однако в восьми из них она уже была ниже общероссийского уровня.
«В таких случаях рост показателя возможен не по причине существенного роста числа смертей, а по причине снижения числа рождений (так как показатель рассчитывается на 1000 родившихся) или же в связи с действием закона малых чисел, когда даже одна смерть увеличивает относительное число смертей», — пояснили в пресс-службе министерства.
В июле интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Министерстве здравоохранения Удмуртии заявили о снижении младенческой смертности в два раза.