В Минздраве заявили о снижении младенческой смертности в России

Министерство здравоохранения России заявило, что снижение младенческой смертности по итогам 10 месяцев 2018 года достигло исторического минимума.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«По данным за 10 месяцев 2018 года, младенческая смертность в России достигла исторического минимума в 5,0 на 1000 рождений. При этом необходимо отметить, что динамика данного показателя в различных регионах на протяжении всей истории носила различный характер», — указывается в сообщении.

Уточняется, что соответствующее заявление является ответом на распространённую ранее информацию Счётной палаты (СП) России.

Как указывает ТАСС , ранее аудиторы СП на основе анализа показателей качества исполнения территориальных программ, таких как снижение уровня смертности населения в трудоспособном возрасте, снижение материнской и младенческой смертности, повышение уровня удовлетворённости населения медицинской помощью и других, пришли к выводу, что ни один регион не достиг их всех.

По данным агентства, пресс-служба ведомства отметила, что по итогам аудита в 19 регионах в 2017 году был зафиксирован рост младенческой смертности относительно 2016 года.

В Минздраве в свою очередь пояснили, что в 2017 году младенческая смертность повысилась в 23 субъектах, однако в восьми из них она уже была ниже общероссийского уровня.

«В таких случаях рост показателя возможен не по причине существенного роста числа смертей, а по причине снижения числа рождений (так как показатель рассчитывается на 1000 родившихся) или же в связи с действием закона малых чисел, когда даже одна смерть увеличивает относительное число смертей», — пояснили в пресс-службе министерства.

В июле интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Министерстве здравоохранения Удмуртии заявили о снижении младенческой смертности в два раза.