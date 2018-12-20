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Российская пенсионерка нашла четверть миллиона рублей и отдала полицейским 

Lenta.ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Пенсионерка из Хабаровска принесла в полицию найденный на улице сверток с 250 тысячами рублей и 1,5 тысячами китайских юаней, говорится на сайте Управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу в четверг, 20 декабря.
«В ходе беседы сотрудники транспортной полиции также выяснили, что женщина является пенсионером МВД», — отмечено в тексте.
Владельца денег нашли с помощью записи с камеры видеонаблюдения. 33-летний мужчина пояснил, что выронил сверток по дороге в банк.
В благодарность пенсионерке он пожелал ей здоровья.
В ноябре сообщалось о московском таксисте по имени Кайрат. Он восемь часов ждал клиентку возле подъезда, чтобы вернуть кошелек, который она забыла у него в машине. Агрегатор «Ситимобил» предложил мужчине бесплатный автомобиль и временное освобождение от комиссии за предоставление заказов.
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