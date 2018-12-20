Новая порода собак зарегистрирована в России

Кинологическая ассоциация России заявила об официальной регистрации новой породы собак. Гибрид ненецкой лайки и шакала получил название шалайка, сообщила газета «Известия»

Новые собаки сильно напоминают своих далеких родственников — волков и лис. По словам специалистов, это — прекрасные охотники, которые отлично переносят холода. Шалайкам не страшны морозы до — 70 градусов. Удивительно, но представители новой породы также устойчивы и к жаре.

Кинологи заявили, что на выведение породы ушло не менее 40 лет. Издание утверждает, что шалайками уже заинтересовались полицейские и представители служб охраны аэропортов. Несмотря на интерес к собакам зарубежных организаций, за пределы России они пока продаваться не будут.