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Новая порода собак зарегистрирована в России 

360tv.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Кинологическая ассоциация России заявила об официальной регистрации новой породы собак. Гибрид ненецкой лайки и шакала получил название шалайка, сообщила газета «Известия».
Новые собаки сильно напоминают своих далеких родственников — волков и лис. По словам специалистов, это — прекрасные охотники, которые отлично переносят холода. Шалайкам не страшны морозы до — 70 градусов. Удивительно, но представители новой породы также устойчивы и к жаре.
Кинологи заявили, что на выведение породы ушло не менее 40 лет. Издание утверждает, что шалайками уже заинтересовались полицейские и представители служб охраны аэропортов. Несмотря на интерес к собакам зарубежных организаций, за пределы России они пока продаваться не будут.
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