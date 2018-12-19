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Скончался Герой России Евгений Бармянцев 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: nsn.fm
Накануне на 76-м году жизни скончался Герой России Евгений Бармянцев.
Бармянцев родился 10 декабря 1943 года в городе Сталинград.
В 1965 году окончил Тбилисское высшее артиллерийское командное училище имени 26 Бакинских комиссаров. В 1975 году Бармянцев также окончил Военно-дипломатическую академию Советской Армии.
C 1992 по 2001 год являлся военным атташе при посольстве Российской Федерации в Югославии. В июне 1999 года он принимал непосредственное участие в разработке и обеспечении знаменитой спецоперации — марш-броска сводного батальона ВДВ России, входящего в состав Международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, на Приштину. В результате данного марш-броска российскими военными был занят аэропорт «Слатина».
19 февраля 2000 года, за мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряжённых с риском для жизни, Указом Президента Российской Федерации генерал-лейтенанту Евгению Николаевичу Бармянцеву было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».
С ноября 2003 года генерал-лейтенант Бармянцев — в отставке. С августа 2004 года по апрель 2005 года работал советником генерального директора ООО «Третий вариант», с 2005 года — первый заместитель генерального директора ОАО «Авиазапчасть».
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