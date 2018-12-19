Ярмольник прокомментировал принятие Госдумой закона об ответственном обращении с животными

Актёр Леонид Ярмольник в беседе с НСН прокомментировал принятие Госдумой закона об ответственном обращении с животными.

«Я хотел бы всех поздравить, что это, наконец, произошло. Надеюсь, что законопроект будет принят в третьем чтении», — заявил он.

Как отметил артист, почти все предложения зоозащитников были утверждены.

Ранее сообщалось, что документ исключает возможность избавления от питомцев без передачи их новому владельцу, запрещает содержание животных в ресторанах, диких животных — в квартирах, функционирование контактных зоопарков в зданиях ТЦ, а также вводит другие ограничения.