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Ярмольник прокомментировал принятие Госдумой закона об ответственном обращении с животными 

RT на русском 2 часа назад
Фото: © Anatoly Lomokhov globallookpress.com
Актёр Леонид Ярмольник в беседе с НСН прокомментировал принятие Госдумой закона об ответственном обращении с животными.
«Я хотел бы всех поздравить, что это, наконец, произошло. Надеюсь, что законопроект будет принят в третьем чтении», — заявил он.
Как отметил артист, почти все предложения зоозащитников были утверждены.
Ранее сообщалось, что документ исключает возможность избавления от питомцев без передачи их новому владельцу, запрещает содержание животных в ресторанах, диких животных — в квартирах, функционирование контактных зоопарков в зданиях ТЦ, а также вводит другие ограничения.
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