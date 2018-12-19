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Роскомнадзор пояснил, по какой причине был заблокирован сайт Навального «Умное голосование» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Роскомнадзор пояснил, из-за чего был заблокирован сайт Алексея Навального «Умное голосование» — 2019.vote.
Как сообщается в комментарии ведомства, администрация сайта не выполнила обязанность уведомлять пользователей о сборе их персональных данных, получать согласие на их обработку и размещать документ, регламентирующий политику конфиденциальности в отношении собираемых данных.
Эти требования прописаны в законе «О персональных данных» и условий использования GoogleAnalytics.
Роскомнадзор пояснил, что при блокировке сайта не имел претензий к метрическим программам «GoogleAnalytics» и «Яндекс. Метрика» и, соответственно, к компаниям Google и Яндекс.
Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального 2019.vote и добавил его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
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