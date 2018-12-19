Роскомнадзор пояснил, по какой причине был заблокирован сайт Навального «Умное голосование»

Как сообщается в комментарии ведомства, администрация сайта не выполнила обязанность уведомлять пользователей о сборе их персональных данных, получать согласие на их обработку и размещать документ, регламентирующий политику конфиденциальности в отношении собираемых данных.

Эти требования прописаны в законе «О персональных данных» и условий использования GoogleAnalytics.

Яндекс. Роскомнадзор пояснил, что при блокировке сайта не имел претензий к метрическим программам «GoogleAnalytics» и «Яндекс. Метрика» и, соответственно, к компаниям Google

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального 2019.vote и добавил его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.