Запашных заподозрили в финансовых нарушениях

Глава общественной организации «Творческое объединение цирковых коллективов» Виктория Ваганова обвинила «Цирк на Вернадского», в котором работают братья Запашные, в нарушениях. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ваганова показала радиостанции документы, в которых утверждается, что в 2017 году Большой Московский цирк заключил четыре договора на прокат программы «Циркус 2.0» в петербургском цирке на Фонтанке.

«Запашные провернули по сути «отмывание бюджетных средств». Один и тот же спектакль они продали четырежды», — заявила Ваганова.

По данным радиостанции, в договорах между московским и петербургским цирками идет речь о 55 представлениях, показанных с 23 февраля по 30 апреля 2017 года. В документах сказано, что за эти представления московский цирк получил 27 940 000 рублей. Кроме того, отдельно был заключен договор на 5 060 000 рублей за показ номера «ШамбОла». «Говорит Москва» отмечает, что этот номер и так входит в программу «Циркус 2.0».

Еще в двух контрактах, предоставленных радиостанции, идет речь о прокате той же цирковой программы и того же номера отдельно, но в другие даты — с 3 февраля по 30 апреля 2017 года. В них речь идет не о 55-и, а о 44 постановках. Заказчиком выступает не петербургский госцирк, а «Российская государственная цирковая компания» (Росгосцирк).

По словам Вагановой, заказчики из всех четырех контрактов находятся в одном и том же здании на набережной Фонтанки. С 2016 года петербургский цирк находится в стадии ликвидации, его преобразуют в филиал Росгосцирка.

Под финансовыми документами стоит подпись и.о. гендиректора «Цирка на Вернадского» Татьяны Запашной, которая также является гендиректором ООО «Цирк братьев Запашных», утверждает «Говорит Москва». Ваганова отметила, что существует запрет на совместную работу в государственных предприятиях близких родственников.

По словам Вагановой, ее организация неоднократно направляла заявления по поводу этих и других фактов. В прокуратуре администрации президента РФ зарегистрировали обращения, но мер не приняли, утверждает она.

На прошлой неделе Эдгард Запашный пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на совместный проект Cirque du Soleil и Михаила Гуцериева . Он заявил, что бизнесмен откроет в России стационарную площадку для Cirque du Soleil. По его мнению, это может негативно сказаться на российском цирке.

В компании Гуцериева «Сафмар» опровергли заявление дрессировщика: концертная площадка, о которой говорил Запашный, будет сдаваться в аренду разным коллективам, в том числе и Cirque du Soleil, но не станет стационарным центром для канадского цирка.