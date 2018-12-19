В Кремле уверены, что подавляющее большинство россиян гордятся своей страной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что Россия является державой, которой гордится подавляющее большинство населения нашей страны, — вряд ли с этим можно спорить", — отметил он.
Ранее "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, в соответствии с которыми число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за десятилетие — 66%. На просьбу прокомментировать эту статистику, Песков заметил, что это, скорее, дело аналитиков, поскольку интерпретировать полученные результаты можно по-разному. Отвечая на вопрос, может ли это быть связано с утратой ощущения принадлежности к великой державе, представитель Кремля заметил:
"Если говорить об ощущении великой державы, то вряд ли кто-то может спорить с тем, что сейчас трудно говорить о великих державах, наверное, это не столь уместно".