Умер Олег Мартьянов

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Скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов 

Газета.Ru 56 минут назад
На 67-м году жизни скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов. Он был настоящей легендой Малого театра, в котором проработал почти полвека.
В возрасте 66 лет скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов, посвятивший всю свою творческую жизнь служению Малому театру: актер проработал там 45 лет Об утрате сообщили коллеги артиста на сайте культурного учреждения.
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, в частности, рассказал, что Мартьянов «очень долго» болел. Он отметил, что артист не выходил на сцену на протяжении долгого времени.
Олег Мартьянов родился 18 марта 1952 года. В 1973 году — после выпуска из Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, где он обучался на курсе Цыганкова — актер был принят в труппу Государственного академического Малого театра, бессменным артистом которого являлся до конца жизни. Всего на счету Мартьянова около 70 работ, первой из которых стала роль озорного сапожника Пэпино в популярном спектакле «Украли консула!». В спектаклях по русской классике Мартьянов играл центральные роли — Ипполита в пьесе Островского «Не все коту масленица» и крестьянского сына Иванушку-дурачка в «Коньке-горбунке» Ершова.
Соломин рассказал о болезни Мартьянова
Коллеги отметили, что работы актера всегда отличались творческим разнообразием.
«Самобытное дарование, блестящие внешние данные и яркий творческий темперамент позволили артисту исполнить множество ролей отечественного и зарубежного классического репертуара», — говорится в сообщении на сайте Малого театра.
Мартьянову довелось играть как романтических героев (Октава и Леандра в «Плутнях Скапена» Мольера, Дона Херонимо и Дона Себастьяна в спектакле «Ревнивая к себе самой» Тирсо де Молина, Шаховского в «Царе Федоре Иоанновиче» Алексея Толстого), так и подлинно трагических персонажей — Петра в «Господах Головлевых» Салтыкова-Щедрина и Константина в «Детях Ванюшина» Найденова.
Талантливый артист часто выступал резонером — персонажем пьесы, который не принимает активного участия в развитии действия и призван увещевать или обличать других героев, высказывая длинные нравоучительные суждения с авторских позиций. Это прослеживается в ролях Нелькина в «Свадьбе Кречинского» Сухова-Кобылина, Правдина в «Недоросле» Фонвизина и Платона Горича в «Горе от ума» Грибоедова.
За почти полувековую карьеру Мартьянов не мог обойти стороной историческую тему. Он достоверно, убедительно и на высоком профессиональном уровне сыграл в пьесах Алексея Толстого роли Афанасия Вяземского в «Князе Серебряном», Ричарда Ли в «Царе Борисе» и доктора Якоби в «Царе Иоанне Грозном».
Разносторонний артист отметился также в детских спектаклях, где его героями стали Сказочник из «Снежной королевы» Шварца по Андерсену и Хозяин Умных вещей из «Умных вещей» Маршака.
Мартьянов не очень часто снимался в кино, но особую популярность ему принесла роль Виктора в советском четырехсерийном фильме «Голубка», выпущенном в 1978 году по мотивам одноименного романа Анатолия Приставкина. Действие «Голубки» происходит на строительстве крупной ГЭС в Сибири. Великая стройка становится серьезным испытанием нравственной силы, стойкости, честности для молодых героев — выпускников Московского строительного института, рабочих, демобилизованных воинов Советской Армии. Режиссером картины стал Владимир Назаров, снявший также ленту «Хозяин тайги», в которой одну из главных ролей сыграл Владимир Высоцкий.
Кроме того, Мартьянов был занят в картине «Черная акула», сюжет которой разворачивается вокруг испытаний нового советского боевого вертолета в боевых условиях Афганистана. В фильме вертолет принимает участие в операциях спецназа по уничтожению подпольных заводов по производству наркотиков. Параллельно с советскими войсками действуют и подразделения спецназа США. Актер перевоплотился в этой ленте в Грина — одного из главных персонажей.
Артист также исполнил много эпизодических ролей, например, военного в российском фильме «Посвящение в любовь» 1994 года. В основу картины легли рассказы Бунина «Легкое дыхание», «Холодная осень» и «Руся».
Звучный голос Мартьянова позволил ему участвовать в записи множества аудиокниг, среди которых «Князь Серебряный» Алексея Толстого, «Сонеты» Уильяма Шекспира, «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Кармен» Проспера Мериме, «Оливер Твист» Чарльза Диккенса, а также сказки Ханса Кристиана Андерсена.
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