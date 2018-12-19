Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Путин откровенно рассказал о ракетах
Пока вы спали: Путин откровенно рассказал о ракетах

Чиновник оформлял инвалидность «по дешёвке» в Ставрополье 

News.ru 42 минуты назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Ставропольский чиновник стал фигурантом уголовных дел о взяточничестве. Он обвиняется в получении незаконного вознаграждения за оформление инвалидности двум гражданам.
Речь идет о руководителе филиала № 24 ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Анатолии Лебедеве. Дела в отношении него возбуждены по ч.3 ст.290 УК РФ. Согласно данным следствия, в октябре и ноябре он получил от двух граждан по 15 тысяч рублей за установление группы инвалидности.
Лебедев задержан и помещён под арест. Следователи занимаются сбором и закреплением доказательств по уголовным делам, сообщается на сайте ведомства. В СКР отметили, что в разговорах с «покупателями» инвалидности чиновник нелестно отзывался о создании единого федерального реестра инвалидов, называя его «дурью».
Ранее News.ru писал о том, что двое врачей Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ставрополью также попались на продаже справок об инвалидности. За каждую они получали от 15 до 20 тысяч рублей и в общей сложности заработали 136 тысяч рублей.
News.ru: последние новости
Соломин о Мартьянове: он болел очень долго Скончался актёр Олег Мартьянов Найден считавшийся утраченным портрет Пушкина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония выразила протест России416
Умер Олег Мартьянов
Хакеры опубликовали переписку дипломатов ЕС о России1
РФ отвергла претензии Киева к пограничникам
«Орите у себя в Польше!»: скандал на шоу Соловьева589
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
01:32
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь
В мире Статьи
01:01
Как российская армия будет принуждать Украину к миру
Армия Статьи
08:26
РФ отвергла претензии Киева к пограничникам
Политика
03:04
Дочь Тереховой заявила о травле после эфира на Первом
Шоу-бизнес
00:36
На петербуржцев сбросили сотни тысяч рублей
Общество
03:34
Япония выразила протест России
Политика Армия
04:50
Горбачев поспорил с Путиным
Политика Армия
02:01
В Москве найден мертвым крупный бизнесмен
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение