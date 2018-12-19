В Москве жильцы еще одного дома хотят выселить больных детей

РИА Новости Жители многоэтажного дома на Каширском шоссе добиваются выселения онкобольных детей из квартиры, которую благотворительному фонду помогает оплачивать российский футболист Фёдор Смолов . Собственники также считают онкологию заразной болезнью, поэтому устроили «тихий бунт», сообщает

«Соседи демонстративно не здоровались. Консьержка ругалась, не разрешала пользоваться лифтом, мол, ходите пешком. На нас неоднократно жаловались участковому, требовали от него проверить постояльцев», — делится председатель фонда «Спаси жизнь» Юлия Ромейко.

По словам женщины, жители дома давили на собственника квартиры, убеждая его расторгнуть договор. После того как мужчина им отказал, возмущённые жильцы пытались доказать, что он «уходит от налогов».

Устав от постоянного террора, обитатели квартиры решили съехать сами уже в следующем месяце.

«К сожалению, люди не могут понять, что есть дети, которым жить осталось недолго. Никто не знает, наступит для них завтра или нет. Они живут одним днем. Из-за таких скандалов и этот день омрачен», — говорит председатель фонда.

Фонд «Спаси Жизнь» арендует квартиры в шести многоэтажных домах столицы, расположенных недалеко от онкологического центра имени Блохина, где больные дети проходят лечение. Общественникам активно помогают знаменитости. В частности, квартиру в конфликтном доме оплачивает российский футболист Фёдор Смолов.