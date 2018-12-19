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Россияне рассказали, кого будут поздравлять с Новым годом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Новый год россияне приготовили подарки не только близким и коллегам, но и себе, а около 16% не будут никого поздравлять, свидетельствуют итоги опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
«Большинство россиян будут поздравлять родственников (69% опрошенных). Своим вторым половинам приготовят подарок 38%. Друзей поздравят 23%. 13% не забудут одарить себя. 10% приготовят презенты для коллег. 16% никого не будут поздравлять на Новый год», — передает результаты опроса РИА «Новости».
Опрошенные рассказали, что на подарок близким готовы потратить в среднем 4,7 тыс. рублей, себе — 4,5 тыс., партнеру — около 4,3 тыс. рублей. Подарки друзьям будут стоить около 3,7 тыс., коллегам — в 3,1 тыс. рублей.
Выяснилось, что женщины чаще готовят подарки родственникам, коллегам и себе, но готовы потратить на это меньше. Тогда как мужчины чаще планируют подарки для партнерши и закладывают более значительные суммы.
«Молодежь наиболее щедра на подарки и чаще других поздравляет любимых, коллег, друзей. На подарки родственникам и друзьям россияне моложе 24 лет планируют потратить примерно столько же, сколько и более зрелые респонденты, а на подарки коллегам — несколько больше. Респонденты старше 45 лет чаще стремятся побаловать презентом себя и расходы на подарок себе закладывают выше, чем на всех прочих», — говорится в исследовании.
Оказалось, что россияне с доходом более 45 тыс. рублей чаще респондентов с более низким доходом говорят о нежелании дарить подарки кому бы то ни либо.
Опрос проводился с 11 по 17 декабря среди 10 тыс. экономически активных жителей России старше 18 лет в 810 населенных пунктах во всех федеральных округах.
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