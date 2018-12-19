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Россиянам напомнили о 6-дневной рабочей неделе 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Ради непрерывности новогодних каникул последняя рабочая неделя года была сделана шестидневной, напомнили «Интерфаксу» в Роструде.
По словам замглавы ведомства Ивана Шкловеца, чтобы россиянам не пришлось выходить на работу в понедельник, 31 декабря, после выходных, 29 и 30 декабря, выходной с 29-го был перенесен на 31-е.
«Чтобы не прерывать новогодние каникулы», — объяснил он.
В результате последняя рабочая неделя 2018 года продлится шесть дней подряд, а новогодние каникулы — 10, до 8 января 2019-го включительно. Таким образом, первая рабочая неделя будущего года будет короткой, так как начнется лишь в среду.
В прошлый раз россияне работали шесть дней подряд в конце апреля, однако последовавшая рабочая неделя длилась всего два дня. Выходной с 28 апреля был перенесен на 30-е, 1 мая россияне отдыхали из-за празднования Дня труда, а 2 мая — из-за переноса выходного с 7 января, который в 2018-м пришелся на воскресенье.
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