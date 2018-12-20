Дед Мороз и Йоулупукки встретились на границе России и Финляндии

Российский Дед Мороз из Великого Устюга и финский рождественский волшебник Йоулупукки встретились в четверг на границе между пунктами пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа", сообщает Пограничная охрана Финляндии

"Дед Мороз и Санта-Клаус (Йоулупукки — ред.) провели теплую встречу на российско-финской границе. Встреча между пунктами пересечения границы "Нуйямаа" и "Брусничное" уже является традицией, которая радует людей в обеих странах. Счастливого Рождества!" — говорится в сообщении пограничников.

После обмена приветствиями и подарками и просмотра выступлений творческих коллективов Дед Мороз и Йоулупукки по традиции направились в финский город Лаппеенранту, где встретились с местными жителями. Ожидается, что затем российский новогодний волшебник направится в Выборг.