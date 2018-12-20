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Дед Мороз и Йоулупукки встретились на границе России и Финляндии 

РИА Новости + ещё 25 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Российский Дед Мороз из Великого Устюга и финский рождественский волшебник Йоулупукки встретились в четверг на границе между пунктами пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа", сообщает Пограничная охрана Финляндии.
"Дед Мороз и Санта-Клаус (Йоулупукки — ред.) провели теплую встречу на российско-финской границе. Встреча между пунктами пересечения границы "Нуйямаа" и "Брусничное" уже является традицией, которая радует людей в обеих странах. Счастливого Рождества!" — говорится в сообщении пограничников.
После обмена приветствиями и подарками и просмотра выступлений творческих коллективов Дед Мороз и Йоулупукки по традиции направились в финский город Лаппеенранту, где встретились с местными жителями. Ожидается, что затем российский новогодний волшебник направится в Выборг.
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