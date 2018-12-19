На петербуржцев сбросили сотни тысяч рублей

Семнадцатилетний подросток сбросил на головы посетителей с четвертого этажа торгового центра «Галерея» в Петербурге 600 тысяч рублей.
«Ребят, мне 17 лет и за прошлый месяц я заработал 600 тысяч рублей, но мой отец всегда меня учил делиться деньгами», — сказал на камеру юноша и принялся разбрасывать деньги.
Видеозапись происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ. О молодом человеке известно, что он школьник и помимо учебы занимается продвижением в сфере SMM.
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Ранее «Ридус» рассказывал о случае, когда 22-летний молодой человек из Тюмени выбросил 700 тысяч рублей из окна московской квартиры на головы прохожим.
Самый известный из подобных случаев произошел в 2012 году в Санкт-Петербурге. Тогда основатель «ВКонтакте» Павел Дуров разбросал из офиса соцсети пятитысячные купюры. Собравшиеся возле здания прохожие устроили из-за денег драку. Позднее он объяснил свое поведение демонстрацией презрения к укоренившемуся в обществе «культу денег».
«Мы отказываемся принимать мир, в котором люди могут драться и предавать свою человеческую суть из-за денег. Если существуют люди, которые идут на это, их поведение должно подвергаться жесткому остракизму, ни в коем случае не приниматься как логичное», — заявил тогда Дуров.