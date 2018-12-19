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Давос: гендерное равноправие наступит через 108 лет 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Равноправие в мире между мужчинами и женщинами может наступить через 108 лет. Такой прогноз сделали эксперты Давоса. Причем сложнее будет добиться экономической и политической паритетности.
Эксперты проанализировали ситуацию в 149 странах. Учитывали участие мужчин и женщин в экономике, политике, их положение на рынке труда, доступ к образованию и уровень здоровья.
Лидером в гендерной гонке уже несколько лет является Исландия.
Сильнее всего права женщин ущемлены в исламских странах. Россия в рейтинге — на 75 месте. Положение российских женщин хуже, чем, например, в Таиланде и Гондурасе, передает "Россия 24".
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