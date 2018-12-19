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Соломин о Мартьянове: он болел очень долго 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: кадр из фильма "Голубка" (1978)
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Мартьянова. По его словам, актёр болел очень долго и давно не выступал.
«Всегда жалко человека, когда уходит из жизни. Больше ничего сказать не могу», — сказал режиссёр телеканалу REN TV.
Ранее News.ru писал, что заслуженный артист России Олег Мартьянов умер в Москве на 67-м году жизни. Он проработал в труппе Малого театра больше 30 лет — с 1973 года. Коллеги актёра принесли свои соболезнования его родственникам.
Олег Мартьянов наиболее известен по роли Виктора в кинокартине «Голубка» (1978). Всего он исполнил более 70 ролей как на родине, так и в других странах. Также артист озвучивал множество аудиокниг, среди которых «Этюд в багровых тонах», «Князь Серебряный», «Алиса в Стране чудес», «Оливер Твист» и другие.
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