Исследование показало отношение россиян к подготовке новогодних подарков

Около 13% россиян планируют купить подарок на Новый год себе, коллег будет поздравлять каждый десятый, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob, имеющихся в распоряжении РИА Новости

В преддверии Нового года сервис узнал у россиян, находящихся в поиске работы, кому они будут дарить подарки.

"Большинство россиян будут поздравлять родственников (69% опрошенных). Своим вторым половинам приготовят подарок 38%. Друзей поздравят 23%. 13% не забудут одарить себя. 10% приготовят презенты для коллег. 16% никого не будут поздравлять на Новый год", — следует из опроса.

По результатам исследования, сумма на подарок близким в среднем составила 4,7 тысячи рублей, себе — 4,5 тысячи, на подарок своей второй половине респонденты заложили около 4,3 тысячи рублей, подарки друзьям обойдутся примерно в 3,7 тысячи, а коллегам — в 3,1 тысячи рублей.

Уточняется, что женщины чаще мужчин планируют покупку подарков родственникам, друзьям, коллегам и себе лично, но бюджет на подарки закладывают значительно более скромный, чем мужчины. При этом мужчины чаще задумываются о презентах своей второй половине и планируют на них более значительные расходы.

"Молодежь наиболее щедра на подарки и чаще других поздравляет любимых, коллег, друзей. На подарки родственникам и друзьям россияне моложе 24 лет планируют потратить примерно столько же, сколько и более зрелые респонденты, а на подарки коллегам — несколько больше. Респонденты старше 45 лет чаще стремятся побаловать презентом себя и расходы на подарок себе закладывают выше, чем на всех прочих", — говорится в результатах исследования.

Согласно опросу, россияне с доходом от 45 тысяч рублей чаще респондентов с более низкой зарплатой говорят о нежелании дарить подарки кому бы то ни либо, причем те из этих россиян, кто все же планирует покупку подарков, закладывают на них большие суммы, чем опрошенные с невысоким доходом.

Опрос проводился с 11 по 17 декабря среди 10 тысяч экономически активных жителей России старше 18 лет в 810 населенных пунктах во всех федеральных округах.